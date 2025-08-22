เจออีก แหล่งโบราณคดี ‘ถ้ำกา’ พบร่องรอยจารึก อายุ 2,000 ปี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าเขาตอนหาบ ป่าน้ำตอน ป่าถ้ำกา ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ระหว่างลาดตระเวนพบแหล่งโบราณคดี ถ้ำกา (กา หมายถึง รอยขีด) ที่ระดับความสูง 457 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ถ้ำแห่งนี้เป็นลักษณะเพิงถ้ำตามไหล่เขาภูคราด สภาพทั่วไปเป็นเพิงถ้ำหินทรายตั้งอยู่ไหล่เขาภูคราด ล้อมรอบด้วยป่าเบญจพรรณ อยู่ในลุ่มน้ำตอน
พื้นที่ใต้เพิงถ้ำมีขนาดประมาณ 160 ตารางเมตร มีก้อนหินเล็กใหญ่ทับถมกันคล้ายผนังและเพดานถ้ำถล่มลงมาทับถมเป็นเวลานาน ที่สำคัญคือ พบร่องรอยการขีดขูด หรือ รอยจารึกโบราณ จำนวนมาก โดยถ้ำกานี้ อยู่ห่างจากถ้ำตากึง ซึ่งพบก่อนหน้านี้ ประมาณ 1 กิโลเมตร จึงได้ประสานงานกับนักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 (สุโขทัย) ประเมินเบื้องต้นว่า ร่องรอยจารึกเหล่านี้อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 1,500 – 2,000 ปี
ด้านหัวหน้าเขตฯ เปิดเผยอีกว่า ช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้กำชับชุดลาดตระเวนให้หมั่นสังเกตตามหน้าผา เพิงถ้ำ โขดหินที่มีลักษณะแปลกประหลาด มีอัตลักษณ์ หรือจุดที่เป็นหน้าผาที่สามารถมองเห็นได้ไกลๆ ยอดเขาที่สูงเด่นเห็นแต่ไกล ผนวกกับได้ร่วมทำงานกับนักโบราณคดี
อาจจะพบแหล่งโบราณคดีได้ เนื่องจากพื้นที่ อ.นครไทย เป็นแหล่งประวัติศาสตร์อยู่แล้ว ประกอบกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นแหล่งอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ และคงหลักฐานที่ใกล้เคียงความจริงที่สุด เมื่อเทียบกับแหล่งโบราณคดีในเขตเมือง หรือพื้นที่เกษตรกรรม ถูกทำลายและแต่งเติมจากคนในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ แหล่งโบราณคดีที่พบในพื้นที่ภูขัด จะมีรูปแบบรอยขูดขีดสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณคดีในภาคอีสานอย่างยิ่ง คาดว่า ถ้าสำรวจอย่างจริงจัง น่าจะมีโอกาสพบแหล่งโบราณคดีอีกไม่น้อย