กฟภ.แจงเหตุไฟไหม้หม้อแปลง คนเพชรบุรีเจอผลกระทบ 1 แสนราย จ่ายไฟครบ 100% แล้ว

กฟภ.แจงเหตุไฟไหม้หม้อแปลงสถานีไฟฟ้า คนเพชรบุรีเจอผลกระทบ 1 แสนราย จ่ายไฟครบ 100% แล้ว
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพชรบุรี ส่งผลให้ไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ในเขตเมืองเพชรบุรี เหตุเกิดช่วงเช้าวันที่ 22 สิงหาคมนั้น
กรณีนี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ออกจดหมายข่าวชี้แจง พร้อมดำเนินการจ่ายไฟครบ 100% เรียบร้อนแล้ว ระบุว่า วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 07.40 น. เกิดเหตุไฟไหม้หม้อแปลงสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านแหลมบางส่วนดับ ตั้งแต่ 07.57 น. มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ 1 แสนราย
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้ดำเนินการใช้แผนสำรอง จ่ายไฟชดเชยจากสถานีเพชรบุรี 2 เขาย้อย 1 สถานีท่ายางและสถานีปากท่อ มาทดแทน โดยดำเนินการจ่ายไฟได้ 100% ในเวลา 08.44 น.
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟตกโปรดแจ้ง #กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โทร 1129 PEA CONTACCENTER หรือ 032-425502 ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี