บอร์ดสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ ภายในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกฯ นายบุญธรรม พิกุลศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไมตรี จงไกรจักร์ กรรมการ นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษากรรมการ พล.อ. สัมพันธ์ ธัญญพืช ประธานอนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร “ธนาคารที่ดิน” ได้แก่ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการธนาคารที่ดิน นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม ผอ.กองกฎหมายและงานคดี นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และนายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ จ.เชียงราย ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา ในประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผสมผสาน เน้นเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนการแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการส่งเสริมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ส่วนวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง
“ธนาคารที่ดิน มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ปลูกผักอินทรีย์ เรายังส่งเสริมให้ใช้ตลาดนำ ด้วยการปลูกพืชและปลูกไม้เศรษฐกิจ สร้างรายได้ จึงอยากให้สมาชิกฯ ยึดหลักมีที่ดินทำกิน มีกิน มีใช้ มีรายได้ยั่งยืน” พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ระบุ