สภา ทต.เชิงดอย ผ่านงบ’69 วงเงิน 74 ล้าน จ่อควบรวมเทศบาล ยกฐานะสู่เทศบาลเมืองดอยสะเก็ด

สภา ทต.เชิงดอย ลงมติผ่านร่างงบปี’69 วาระ 2 และ 3 แล้ว ‘มงคล’ แจงปรับภูมิทัศน์ ‘หนองบัวพระเจ้าหลวง’ วงเงิน 110 ล้าน คาดเสร็จปี’70
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายสมเกียรติ สมร ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นประธานประชุมสภา สมัยประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2569 วาระ 2 และวาระ 3 วงเงิน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 วงเงิน 70 ล้านบาท มีนายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกว่า 30 คน โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ที่ประชุมลงมติผ่านร่างดังกล่าว ด้วยเสียง 11 คน จาก 12 คน ยกเว้นนายสมเกียรติที่งดออกเสียง ก่อนสภาอภิปรายการใช้งบประมาณให้เกิดความสมดุล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือตอบโจทย์ได้ตรงจุด โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ
ขณะที่นายมงคลรายงานต่อสภา กรณีกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการปรับภูมิทัศน์หนองบัวพระเจ้าหลวง ที่อยู่ใกล้เทศบาลในวงเงิน 110 ล้านบาท คาดเริ่มดำเนินการเร็วๆ นี้ โดยใช้เวลา 2 ปี คาดแล้วเสร็จปี 2570 รวมถึงข้อเรียกร้องประชาชนบางส่วนที่ต้องการควบรวมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด กับเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองดอยสะเก็ด เพื่อให้สภารับทราบ และให้สมาชิกสภา 2 เขต รวม 12 คน ได้ชี้แจงต่อผู้นำชุมชนและประชาชนต่อไป