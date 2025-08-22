เปิดฟาร์ม ‘มมส’ ห้องเรียนธรรมชาติ
ลิ้มรส‘อินทผลัม’คุณภาพ สร้างสมาร์ทฟาร์ม
ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการด้านการเกษตร มีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กล่าวว่า พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์จากของจริง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ นำไปสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงเกษตร นวัตกรรม การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยกับชุมชน พัฒนาศักยภาพของนิสิตและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฟาร์ม มมส) จึงได้จัดกิจกรรม “เปิดฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนได้รับรู้บทบาทและภารกิจของฟาร์มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่
“พื้นที่ของฟาร์มมีการปลูกไม้ผลหลากหลายชนิด โดยการวางระบบน้ำหยด มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบำรุงรักษาต้นไม้ รักษาความชื้นโดยการใช้วัสดุคลุมดิน ชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดิน ตัดแต่งกิ่ง เพื่อรอติดช่อ ออกผลผลิต โดยที่ฟาร์มปลูกไม้ผล อาทิ อินทผลัม ทุเรียน กล้วย มะม่วง ส้มโอ ลำไย ฯลฯ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะนำมาจำหน่ายให้กับคณาอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ ซึ่งถือเป็นผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ ช่วงนี้เป็นช่วงที่อินทผลัมกำลังให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการนำผลผลิตมาวางจำหน่าย พร้อมกับเปิดฟาร์มให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมในฟาร์ม โดยกิจกรรมวันนี้เริ่มต้นด้วย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีการโชว์การฟาดแส้ พ่นไฟ จากนิสิตคณะสัตวศาสตร์ฯ และบุคลากรของฟาร์ม มมส ซึ่งการฟาดแส้ ถือเป็นวิถีของคาวบอยในแถบตะวันตก ซึ่งต้องมีการฝึกฝน และมีทักษะ จึงจะสามารถฟาดแส้ให้มีเสียงดังได้”
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์กล่าวด้วยว่า มีกิจกรรม “ศึกชิงอินทผลัมทองคำ” แข่งขันเก็บอินทผลัม โดยผู้เข้าแข่งขัน มีทั้งนิสิต บุคลากร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และชาวบ้านในพื้นที่ โดยกำหนดให้ตัดอินทผลัมสดจากต้น ให้ได้น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 5 นาที ใครสามารถทำน้ำหนัก
ได้ตรงเป๊ะที่สุดเป็นผู้ชนะ ซึ่งหลังจากกรรมการเป่านกหวีด ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 9 คน ก็ได้วิ่งลงแปลงตัดอินทผลัมทันที โดยผู้ชนะก็คือชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้น้ำหนักใกล้เคียง 1 กิโลกรัมมากที่สุด ได้อินทผลัม 2 ทลายกลับบ้าน
“นอกจากนี้ยังมี ตลาดสีเขียวจากชุมชนรอบฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การสาธิตการแปรรูปอินทผลัม ‘หวานเย็นอินทผลัม ทำง่าย…อร่อยได้เอง’ และไอศกรีมเพื่อสุขภาพ, การแปรรูปไข่ผำโปรตีนเขียว พืชอนาคตจาก มมส พร้อมชิมและเรียนรู้นวัตกรรมอาหารจากธรรมชาติ, นิทรรศการจากสาขาประมง และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี, นิทรรศการจากศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่”
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ มาร่วมลิ้มรสความอร่อยของ “อินทผลัมสด” ผลผลิตคุณภาพจากฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความกรอบและรสชาติหวานเป็นพิเศษ อันเกิดจากสภาพพื้นที่ปลูกที่มีลักษณะดินเฉพาะและมีความเค็มเล็กน้อย ทำให้ผลผลิตมีรสหวานกว่าท้องตลาดทั่วไปและเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค
“นอกจากการจำหน่ายผลผลิตอินทผลัมสดแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังเปิดโอกาสให้บุคลากร นิสิต นักเรียน และผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้กระบวนการปลูก ดูแล และจัดการสวนอินทผลัม ตั้งแต่การคัดพันธุ์ การเพาะปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งการนำอินทผลัมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถนำไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพได้จริง”
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อผลผลิตอินทผลัมสดได้โดยตรงที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก MSU Farm ที่ https://www.facebook.com/msufarm19 เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพจากมหาวิทยาลัย