กกต.สงขลา สรุปคำร้องคัดค้านผลเลือกตั้ง ‘นายก อบจ.สงขลา’ เสร็จแล้ว ส่ง กกต.กลางจัดการต่อ

กกต.สงขลา สรุปสำนวนคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง นายก อบจ.สงขลา แล้วเสร็จ นำเสนอ กกต.กลางแล้ว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ได้ทำการสืบสวนสอบสวนกรณีคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา เมื่อ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยผลการเลือกตั้งนั้น นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม จากทีมสงขลาพลังใหม่ ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งประมาณ 5 คำร้อง
ทั้งนี้ กกต.กลางมีการรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาในพื้นที่ของ อบจ.สงขลา อย่างไรก็ตาม การสอบสวนแล้วเสร็จทั้งหมด กกต.สงขลาได้สรุปสำนวนทั้งหมดนำส่ง กกต.กลางเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว
ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผอ.กกต.สงขลา กล่าวว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ได้สรุปสำนวนในคำร้องทั้งหมดนำส่ง กกต.กลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะดำเนินการอย่างไร ทั้งในเรื่องพิจารณาลงความเห็น หรือส่งกลับมาให้สอบสวนในประเด็นใดเพิ่มเติม โดยเป็นดุลพินิจของ กกต.กลาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อร้องเรียนนั้นมีอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะการปราศรัยโดยการอ้างถึงสถาบัน ประชาชนที่สนใจทางการเมืองต่างติดตามในประเด็นนี้ว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร