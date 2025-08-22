ภูมิภาค

สาวเมียนมา เพิ่งพ้นเรือนจำ รอส่งตัวกลับบ้าน เช้ามาพบกลายเป็นศพ ห้องขังตม.

สาวเมียนมา เพิ่งพ้นเรือนจำ รอส่งตัวกลับบ้าน เช้ามาพบ เสียชีวิตคาห้องขังตม. ภูเก็ต วงจรปิดจับภาพ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 พ.ต.ท.วีรยุทธ ธัญสิริสุขวรกุล สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.เมืองภูเก็ต ว่ามีผู้เสียชีวิตภายในห้องควบคุมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอให้เดินทางไปตรวจสอบด้วย

หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ทราบ พร้อมทั้งแจ้งแพทย์นิติเวช ปลัดอำเภอ อัยการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในการชันสูตร โดยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ น.ส.ทิก ดาลี อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ส.ค.68 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง ไปรับตัวที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ต่อมาส่งตัวที่ สภ.ป่าตอง ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ นำตัวส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2568 เวลา 14.30 น. ตามบันทึกประจำวันขอรับตัวของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตข้อที่ 8 โดยผู้ต้องขังดังกล่าวถูกควบคุมอยู่ในห้องควบคุมคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ

โดยในห้องดังกล่าวมีผู้ต้องหาหญิง 2 คน ต่อมาจากภาพกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. เวลาประมาณ 05.03 น. น.ส.ทิก ดาลี เสียชีวิตในห้องขัง ซึ่งเป็นการกระทำของผู้ต้องขังเอง
ต่อมาประสานเจ้าหน้าที่กุศลธรรมภูเก็ตมารับร่าง น.ส.ทิก ดาลี ไปไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อประสานสถานทูตและติดต่อญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ที่มา ข่าวสด 

