ตชด.227 ตรวจยึดยาบ้า2.8แสนเม็ด นำเข้า จาก สปป.ลาว ซุกป่าละเมาะเตรียมส่งเครือข่าย

ตชด.227 ตรวจยึดยาบ้า 280,000 เม็ดนำเข้า จาก สปป.ลาว ซุกป่าละเมาะเตรียมส่งเครือข่าย
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก ผบ.ร้อย ตชด.227 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขมราฐ ทหารกองกำลังสุรนารี ตำรวจน้ำเขมราฐ นรข.เขตอุบลราชธานี และตำรวจ สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี แถลงข่าวตรวจยึดยาบ้า 140 มัด จำนวน 280,000 เม็ด ที่บริเวณป่าละเมาะทางทิศศตะวันออกบ้านอุบมุง (เยื้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบมุงประมาณ 200 เมตร) หมู่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ ชปข.ศป.ปส.ร้อย ตชด.227 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด (ยาบ้า) จาก สปป.ลาว นำมาซุกซ่อนไว้ที่บริเวณป่าละเมาะทางทิศตะวันออกบ้านอุบมุง ซึ่งป่าละเมาะดังกล่าวอยู่เยื้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุบมุงหมู่ 5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก ผบ.ร้อย ตชด.227 จึงได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ ชปข.ศป.ปส.ร้อย ตชด.227 สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเขมราฐ, ทหารกองกำลังสุรนารี, ตำรวจน้ำเขมราฐ นรข.เขตอุบลราชธานี และตำรวจ สภ.เขมราฐ นำกำลังออกไปตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบกระสอบบรรจุยาบ้าจำนวน 2 กระสอบ กระสอบที่ 1 พบยาบ้า 100 มัด จำนวน 200,000 เม็ดกระสอบที่ 2 พบยาบ้า 40 มัด จำนวน 80,000 เม็ด รวมยาบ้าทั้งหมด 140 มัด จำนวน 280,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางที่ตรวจยึดได้ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ สืบสวนหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป