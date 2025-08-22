ผอ.กองช่าง หลับใน ชนราวกั้นทาง รถพลิกคว่ำ ชิ้นส่วนกระจายเกลื่อน รอดตายปาฏิหาริย์
วันที่ 22 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ต.เชิดศักดิ์ พันธุ์พาณิชย์ สว.(สอบสวน) สภ.ศรีมหาโพธิ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ สถานที่เกิดเหตุบนถนน 3079 บริเวณทางโค้งปากกระพอก ม.2 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมพวกและหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรีออกไปตรวจที่เกิดเหตุ
เป็นบริเวณทางโค้งปากกระพอกพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคคล-กระบะสี่ประตู ยี่ห้ออีซูซูสีดำ ทะเบียน กค-8029 ปราจีนบุรี ตรวจพบว่ารถยนต์ใด้เฉี่ยวชนเหล็กกั้นทางของทางราชการได้รับความเสียหาย แล้วตกลงไปข้างทางด้านซ้ายไปชนท่อประปาของทางราชการ ได้รับความเสียหาย และยังลื่นไถลไปเฉี่ยวต้นไม้ทำให้ชิ้นส่วนรถยนต์แยกออกจากกันเป็นชิ้นๆ คัสซี กระบะ เครื่องยนต์ และหัวเก๋ง
มีนายวรากร (สงวนนามสกุล) ผอ.กองช่าง อบต.แห่งหนึ่ง ชาว ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะกระแทกถูกหน่วยกู้ภัยฯช่วยเหลือนำส่งไปรักษาที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนแล้ว จึงถ่ายภาพที่เกิดเหตุ บันทึกตรวจที่เกิดเหตุ และทำสถานที่เกิดเหตุให้แล้ว นำรถคันที่เกิดเหตุมาที่ สภ.ศรีมหาโพธิ
ในระหว่างที่เกิดเหตุได้มีพลเมืองดี นายพสธร นามศรี เก็บทองคำหนัก 2 บาท พร้อมพระเลี่ยมทอง 1 องค์ ที่หล่นอยู่ในพงหญ้าได้แล้วนำมาคืนให้ผู้ประสบเหตุในวันนี้ เหลือกระเป๋าสตางค์ที่ยังหาไม่เจอ
ล่าสุดตอนนี้นายวรากร คนขับออกจาก รพ.แล้วปลอดภัยดี พร้อมขอขอบคุณในความมีน้ำใจของพลเมืองดีรายนี้ และทุกคนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตน
และยอมรับว่าหลับใน เพราะกลางคืนเฝ้าพ่อที่ป่วยติดเตียงทุกคืน เลยอดนอน วันนี้ ( 22ส.ค.) ขณะจะไปร่วมงานแข่งขันกวนกระยาสารทชาวไทยพวนที่บ้านดงกระทงยาม พอรถถึงช่วงโค้งปากกะพอก เกิดหลับในแล้วเท้าไปเหยียบกดคันเร่งช่วงโค้งพอดี ทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางตามที่เห็น