ปูพรมจัดระเบียบบ้านปิล๊อกคี่ 267 หลัง ป้องกันลักลอบขุดแร่ทองคำ พร้อมแจ้งร้านทองห้ามรับซื้อ

นอภ.ทองผาภูมิ-หน.อุทยานฯ ทีมปูพรมจัดระเบียบบ้านปิล๊อกคี่ 267 หลัง ป้องกันประชากรแฝงลักลอบขุดเจาะร่อนแร่ทองคำ พร้อมแจ้งร้านทอง-ร้านค้าห้ามรับซื้อ จำหน่ายอุปกรณ์ร่อนแร่เด็ดขาด
วันที่ 22 สิงหาคม นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม รวม 2 วัน 1 คืน ตนพร้อมด้วย นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.ที่ 135 เจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ปิล๊อก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ร่วมกับนายปรีชา จิรวงศ์สุธารมณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก นางไพเราะ คล้ายมี กำนันตำบลปิล๊อก นายคำอ้าย ทองผาประวิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านใหม่ไร่ป้า นายประสาท แดงเถิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านปิล๊อกคี่ และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ปิล๊อก และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ทองผาภูมิ ที่ 9 กว่า 50 นาย
ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ เพื่อป้องปรามประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเข้าไปขุดเจาะร่อนหาแร่ทองคำ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิต่อเนื่องเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1A
นายชาคริต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้กระทำผิดจำนวนหลายราย ของกลางกว่า 100 รายการ การลักลอบขุดเจาะดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคำส่งผลทำให้ผืนป่าต้นน้ำชั้น 1A ถูกแผ้วถางทำลายเสียหาย จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 เนื้อที่ 14-0-1 ไร่ คิดมูลค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงินจำนวน 1,187,121 บาท จุดที่ 2 เนื้อที่ 13-3-68 ไร่ คิดมูลค่าความเสียหายของรัฐเป็นเงินจำนวน 756,307 บาท จุดดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่าเพียงแค่ประมาณ 4 กิโลเมตรเท่านั้น
ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่พบว่า เป็นประชาชนในพื้นที่และเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบที่มาที่ชัดเจน การเข้าไปขุดหาแร่ทองคำสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำคัญเป็นที่หวงแหนของประเทศเป็นอย่างมาก
การเข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการพบปะและตรวจเยี่ยมจุดตรวจทางน้ำโป่งอ่อง เพื่อตรวจตราการเข้าออกหมู่บ้าน รวมถึงตรวจบัตรประจำตัวผู้ที่ผ่านเข้าออก และตรวจอุปกรณ์ที่อาจนำมาใช้ในการขุดหาแร่ทองคำ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการวางแผนและแบ่งกำลังเป็นชุดออกดำเนินการแบบปูพรมตรวจสอบบ้านเรือนทุกหลังคาเรือนในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ที่ 4 ที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 367 หลังคาเรือนอย่างละเอียด
เนื่องจากปรากฏข้อมูลในทางลับว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงบุคคลไม่ทราบที่มาชัดเจนมาแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้าน เมื่อลับสายตาจากเจ้าหน้าที่บุคคลกลุ่มนั้นจะใช้เส้นทางหลังหมู่บ้าน (ศาลาธรรมบ้านเกริงแกละ) หรือเส้นทางอื่นๆ ด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ขับขี่มุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายที่เป็นแหล่งขุดหาแร่ทองคำ ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ 16 กิโลเมตร
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบ้านเรือนทั้งหมดจำนวน 267 หลังคาเรือน พบบ้านเรือนบางส่วนที่มีประชากรแฝง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการคัดกรองและผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์จอดรวมกันอยู่จำนวนมากบริเวณใต้ถุนบ้าน ในลักษณะที่ผิดปกติส่อพิรุธในครัวเรือนหลายหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายในขุดเจาะดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคำ
นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า ในการนี้ ทุกหน่วยงานได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดหาแร่ทองคำ ด้วยการเพิ่มความเข้มงวดบริเวณทางเข้าออกบริเวณจุดตรวจท้ายหมู่บ้านซึ่งผู้ลักลอบฯ มักจะใช้เป็นเส้นทางไปพื้นที่ขุดหาแร่ทองคำ จะดำเนินการตั้งคุ้มบ้านเพิ่มบริเวณหมู่บ้านเกริงแกละ และจัดตั้ง ชรบ.เพื่อทำหน้าที่ดูแล แจ้งเบาะแส และดำเนินการกับผู้ลักลอบฯ
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่ ตชด.ที่ 135 และเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน จัดเวรหมุนเวียนเพื่อเฝ้าระวังประจำจุดพื้นที่เป้าหมายการขุดหาแร่ทองคำ ด้วยการกำหนดจุดบริเวณหน้าศาลาธรรมเกริงแกละให้เป็นจุดพักของเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสอดส่องและป้องปรามผู้ลักลอบฯ
อีกทั้งกำหนดประชุมราษฎรและประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร การจัดทำบัญชีรถประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์โฟร์วิลขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ผ่านเข้าออกเส้นทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
พร้อมแจ้งเป็นหนังสือไปยังร้านค้าทองคำในเขต อ.ทองผาภูมิ เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการรับซื้อแร่ทองคำที่ไม่ทราบแหล่งที่มา รวมถึงร้านค้าในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ให้งดเว้นการขายสินค้าที่จะนำไปเป็นอุปกรณ์ในการขุด เจาะ ร่อนแร่ทองคำ ผลปฏิบัติเบื้องต้นได้รายงานให้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ทราบแล้ว