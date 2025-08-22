อุทยานฯ เขาใหญ่เร่งเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เตรียมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตรับมือฝนหนัก น้ำป่า หลังเผชิญเหตุการณ์ “น้ำตกโกรกอีดก”
วันนี้ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า ตนเองพร้อมด้วย นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก (ในพื้นที่รอยต่อ 4 จังหวัด จ.ปราจีนบุรี จ.นครนายก จ.สระบุรี และ จ.นครราชสีมา) และ เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของ “น้ำตกโกรกอีดก” แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พบกับสถานการณ์จริงที่น่ากังวล เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาจากน้ำตกอย่างรุนแรง ขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งอยู่ที่บริเวณน้ำตกชั้นที่ 7 เจ้าหน้าที่จึงต้องรีบแจ้งให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดอพยพลงจากน้ำตกทันที
นายชัยยา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า การเดินทางจากน้ำตกกลับออกมาต้องเดินข้ามลำห้วยถึง 3 ครั้ง ซึ่งกระแสน้ำในลำธารไหลเชี่ยวและเป็นอันตรายอย่างมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องยืนต่อกันเป็นแถวเพื่อช่วยลำเลียงนักท่องเที่ยวข้ามลำธารได้อย่างปลอดภัยทุกคน
“น้ำตกโกรกอีดก มีความสวยงาม แต่การเดินทางเข้าถึงมีระยะทาง 4 กิโลเมตร และต้องข้ามลำห้วยถึง 5 ครั้ง การเกิดน้ำป่าในครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญและตอกย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย” นายชัยยากล่าว
ด้าน นายยศวัฒน์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะกับอุทยานฯ ในการเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องเพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เชือกหรือลวดสลิง โยงข้ามฝั่งคลองในจุดที่กระแสน้ำเชี่ยว และจะมีการใช้ยางรถยนต์ผูกโยงในทุกจุดเส้นทางข้างลำธาร เพื่อช่วยป้องกันการกระแทกกับก้อนหินหากเกิดอุบัติเหตุ
“เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก” นายยศวัฒน์กล่าว พร้อมระบุว่า นอกจากอุปกรณ์แล้ว ยังมีการวางแผน ฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน