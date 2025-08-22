หนุ่มรปภ. อาศัยช่วงไม่มีคน ยกตู้รับบริจาคในห้องน้ำปั๊ม ของส.ส.เมืองสุพรรณ กวาดเงิน 2.57 หมื่นบาท
วันที่ 22 ส.ค.68 ที่ปั้มน้ำมัน ปตท.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ หมู่ที่ 1 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าของปั้มน้ำมัน นำโดย นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา เขต 1 อ.เมืองสุพรรณ พร้อมด้วย นายสมชาย สุจิตต์ พ่อของ ส.ส. และ นางรัชนี สุจิตต์ แม่ ของส.ส. ได้ร่วมกัน มอบเงินรางวัลขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี โดยมี พ.ต.อ.กฤษณ์ จันทร์สว่าง รองผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.ท.ประกิจ สงสวาสดิ์ สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ชุดสืบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี และตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสุพรรณบุรี รับมอบ หลังทำการจับกุมคนร้ายขโมยตู้รับบริจากลางวันแสกๆภายในห้องน้ำ VIP ของปั๊มน้ำมันหลายหมื่นบาท แล้วหลบหนีไป จนสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
ล่าสุด จากการตรวจสอบกล้องจรปิดภายในปั้มน้ำมัน พบพฤติกรรมของคนร้าย คือ ทำทีเข้ามาดูลาดเลาภายในปั๊มน้ำมัน ประมาณช่วงเช้า 09.00 น. ของวันที่ก่อเหตุ ทำทีนั่งรอที่บริเวณเก้าอี้หน้าห้องน้ำ พอช่วงคนเผลอคนไม่สนใจ และหาจังหวะพนักงานเข้าไปทำความสะอาดอีกห้อง ก็เข้าไปยกตู้บริจาค แล้วออกประตูข้างหลังห้องน้ำ หลบหนีไปลอยนวล โดยใช้รถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปจากภาพวงจรปิด
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี ได้นำกำลังติดตามเบาะแส โดยการไล่ดูกล้องวงจรปิดทั่วเมืองสุพรรณ พบคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Scoopy สีขาวหลบหนีไปตามเส้นทางในเมืองสุพรรณ จนสามารถจับภาพคนร้ายขณะหลบหนีได้ และสืบทราบจนพบเบาะแส แล้วติดตามจับกุมได้แล้ววานนี้ พบผู้ต้องหา คือ นายพิพัฒน์พงค์ (หรือเอ็ม) อายุ 36 ปี ชาว อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จึงได้ออกสืบสวนติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่านายเอ็ม มีอาชีพ เป็น รปภ.แห่งหนึ่งที่กทม. และจะกลับมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จึงได้เดินทางไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
พบของกลางเป็น รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Scoopy I สี ขาว เทา ทะเบียน 1กข4553 สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นยานพาหนะในการก่อเหตุ จอดอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว และพบนายเอ็ม ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านดังกล่าว จึงแสดงตัวเข้าจับกุม โดยนายเอ็ม ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ตู้บริจาคดังกล่าวไปจริง โดยได้เงินสดไปประมาณ จำนวน 25,700 บาท
จากนั้นตำรวจได้ค้นพบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ และเสื้อผ้าที่ใช้ในขณะก่อเหตุที่บริเวณบ้านหลังดังกล่าว ส่วนตู้บริจาคผู้ต้องหาได้นำไป โยนทิ้งป่าข้างแม่น้ำท่าจีน และรับสารภาพว่านำเงินที่ขโมยมา ไปใช้หมดแล้ว โดยนำไปใช้หนี้พนัน และใช้จ่ายกินจนหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมตัว พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี พร้อมแจ้งข้อหา ลักทรัพย์,โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา และเจ้าของปั้มน้ำมัน ได้เปิดเผยว่า เมื่อช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้มีคนร้ายมาก่อเหตุลักทรัพย์ตู้บริจาค บริเวณห้องน้ำ VIP ปั้มน้ำมัน ปตท.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ซึ่งเป็นตู้รับบริจาคในห้องน้ำนี้ โดยตู้บริจาคนี้ทางปั๊มเราจะเก็บเงินไว้มอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ต่างๆใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆยากจน และมอบให้การกุศล อาทิ โรงพยาบาล โดยเงินบริจาคนี้ ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เงิน 20 บาท ที่คนนำมาหย่อนตู้บริจาค เข้าห้องน้ำ VIP เราจะมอบให้สาธารณกุศลทั้งหมด ซึ่งในทุกๆปี จะมีพิธีมอบดังกล่าว ที่ผ่านมาเราทำมาแล้วกว่า 10 ปี รวมเป็นเงินบริจาคนับ 10 ล้านบาท ซึ่งในวันเกิดเหตุ ช่วงพนักงานเดินไปทำความสะอาดห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นโจรอาศัยจังหวะช่วงทีเผลอ และไม่มีคนเห็น ยกตู้ไปทั้งตู้เลย ออกข้างหลังปั๊ม
ซึ่งหลังเกิดหตุเราตกใจมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในห้องน้ำตรงนี้ เราเปิดให้บริการห้องน้ำ VIP ตรงนี้มานานเป็น 10 กว่าปีแล้ว โดยปกติตู้บริจาคนี้ เราก็จะเก็บทุกสัปดาห์ มีกุญแจล็อคไว้ ซึ่งก็เป็นเงินจำนวนเยอะ พอสมควร เพราะผู้มาใช้บริการตลอดทั้งวัน ห้องน้ำเราทำอย่างดี ติดแอร์ สะอาด มีพนักงานให้บริการ ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น เราก็เพิ่มมาตราการความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งก็อยากฝากบอกผู้กระทำความผิด และผู้ที่คิดจะมาก่อเหตุแบบนี้ คือ เราเข้าใจว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี อาจจะเดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ก็ไม่สมควรมาขโมยเงินบริจาคแบบนี้ เพราะเงินจำนวนนี้ เราจะนำไปต่อบุญ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ยากจน และ ให้กับ รพ. ล่าสุดขณะนี้ตำรวจจับตัวโจรได้แล้ว ซึ่งต้องชื่นชมตำรวจเก่งมาก ได้ติดตามไล่ดูจากกล้องวงจรปิดทั่วเมืองสุพรรณ และสืบทราบเบาะแส จนแน่ชัด จึงได้ไปรวบตัวมาได้ ก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลความปลอดภัย วันนี้ทางปั๊มเราก็ได้มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับชุดสืบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณ
ทั้งนี้ นางรัชนี สุจิตต์ เจ้าของปั้มน้ำมัน แม่ของ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ ได้กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจมาก วันเกิดเหตุ ตนก็นั่งอยู่กับเพื่อนๆ ตรงด้านหน้าห้องน้ำ ซึ่งก็ไม่ได้เอะใจอะไร หลังเกิดเหตุ พอมาดูกล้องวงจรปิดยังเห็นว่าคนร้ายนั้นก็มานั่งโต๊ะข้างๆตน เพราะปกติที่ปั๊มช่วงกลางวันคนก็จะพลุกพล่านอยู่แล้ว พอพนักงานวิ่งมาบอกว่า ตู้บริจาคหายไป ตกใจมาก ไม่คิดว่าจะมีคนมาขโมยเงินบริจาคไป เพราะเราก็ตั้งใจนำเงินดังกล่าว ในห้องน้ำ VIP ไปทำบุญให้กับเด็กๆและรพ. ซึ่งก็ไม่อยากให้มาทำแบบนี้เลย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองสุพรรณที่ออกติดตามจับกุมจนจับตัวคนร้ายได้ เก่งมาก ขอชื่นชมค่ะ