สุรินทร์ เร่งเยียวยาปชช.เหตุปะทะชายแดน 8.5หมื่นครัวเรือน สถานการณ์ยัง 50:50 พร้อมอพยพตลอดเวลา
สุรินทร์-วันที่ 22 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการการอพยพประชาชนกรณีภัยทางอากาศ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การปะทะกันที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน จากกรณีสถานการณ์ที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ไม่ปกติในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามและหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งโดยภาพรวมการประชุมกรณีการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยจังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด รวมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่พังเสียหาย ซึ่งได้มีการดำเนินการไปได้มากแล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะเป็นตัวหลักในการดำเนินการต่างๆขาดเหลืออะไรให้แจ้งมาที่จังหวัดเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปโดยรวดเร็ว
ส่วนสถานการณ์ที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจเพราะในข้อตกลงการหยุดยิง แต่กำลังพลของแต่ละฝ่ายยังตั้งมั่นอยู่ที่เดิมซึ่งฝ่ายเขมรก็มีการทำการยั่วยุอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มีใครรู้ได้ว่าฝ่ายเขมรจะเอายังไงเรียกได้ว่า 50 /50 มีโอกาสเกิดการปะทะกันขึ้นอีก หรือไม่ก็ยุติกันไป ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลและการเจรจาที่จะมีขึ้นในโอกาสข้างหน้านี้ ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพได้ทันที เมื่อทางการได้มีการแจ้งเตือนมาถึง
นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า การเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการเยียวยาการเสียโอกาสในการทำมาหากินทางการได้มีการสำรวจและดำเนินการไปได้มากแล้ว ทางกระทรวงมหาดไทยจะได้มีการเสนอให้ความช่วยเหลือในการเสียโอกาส โดยจะจ่ายให้เป็นรายครัวเรือนตามค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดสุรินทร์ โดยจะนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2568 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเข้าครม.ในวันอังคารนี้ เมื่อมีการอนุมัติมาแล้วทางจังหวัดจะดำเนินการจัดสรรให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด
นายชำนาญ กล่าวอีกว่า การเยียวยาฟื้นฟูมีหลายหลักเกณฑ์ที่ช่วยเหลือในขณะนี้ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องของชีวิต บาดเจ็บ ซึ่งได้ช่วยมาส่วนหนึ่งแล้วเช่นเงินกองทุนสงเคราะห์ในส่วนของราชการก็ได้ช่วยไปแล้ว เรื่องที่ 2 คือเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเรื่องของบ้านเรือนที่เสียหายจากข้อมูลเดิมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มี 120 หลังคาเรือนแต่จากการสำรวจถึงขนาดนี้ก็เพิ่มเป็น 200 กว่าหลังคาเรือน โดยเฉพาะแถวตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีการซ่อมแซมแล้วสร้างใหม่ ซึ่งมีหลายหน่วยเข้ามาช่วยกันเช่นเหล่ากาชาดรับเป็นเจ้าภาพ 2 หลังกระทรวงมหาดไทยรับ 1 หลัง กระทรวงศึกษาธิการรับ 1 หลัง ตามหลักเกณฑ์ราชการช่วยได้แค่ 49,500 แต่ว่าพอเงินบริจาคมาเราก็ทำให้ดีเท่าเดิม เรื่องของบ้านเรือนก็อยู่ระหว่างการดำเนินการบางหลังเสียหายมากต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรในการสร้างใหม่
นายชำนาญ กล่าวอีกว่า ส่วนการจ่ายเงินที่คิดว่าเป็นค่าเสียเวลาหรือค่าในการขาดโอกาสในการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือขาดรายได้ซึ่งในหลักเกณฑ์นั้นไม่มี แต่ว่าทางรัฐบาลได้การสำรวจและรายงานไปแล้วมีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 85,000 ครัวเรือนซึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลจะช่วยเป็นครัวเรือน อาจเป็นครัวเรือนละ 5,000 ถึง 6,000 บาท ซึ่งตอนนี้ต้องรอฟังความชัดเจนจากรัฐบาลในเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในทุกครัวเรือน
ส่วนการช่วยเหลือบางครัวเรือนซึ่งเราก็มีเงินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านมาที่พัฒนาสังคมอยู่ประมาณ 600,000 บาท ผ่านมาทางนิคมสร้างตนเองที่อำเภอปราสาทจำนวนหนึ่งล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะช่วยครัวเรือนที่เดือดร้อนและยากไร้ครัวเรือนละ 3,000 บาท ซึ่งก็คงจะเอาส่วนนี้ออกไปช่วยก่อนส่วนที่จะช่วยทุกครัวเรือนนั้นต้องรอเป็นกรณีมติพิเศษของรัฐบาลต่อไป
ส่วนที่หากมีการสู้รบกันอีกรอบ เรื่องนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับผู้อพยพอยู่แล้ว และคิดว่าหากมีรอบสอง คาดว่าจะมีจำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นจากรอบแรกแน่นอน ซึ่งเราก็ได้มีการหาพื้นที่เพิ่มศูนย์อพยพไว้รองรับประชาชนไว้แล้ว