เจ้าของร้านเสื้อมือสองสุดผิดหวัง เจอสามวัยรุ่นญี่ปุ่น แอบฉกเสื้อฮาเลย์ ไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายกำพล เซี่ยงป๋อง อายุ 42 ปี นางปิยะนุช เซึ่ยงป๋อง อายุ 43 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของร้านเสือยืดมือสองบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า ร้านของตนถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น 3 คน ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเสื้อยืดวินเทจมือสองในร้าน แล้วอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอ แอบฉกเสื้อยืดฮาเลย์เดวิสัน ราคา 15,000 บาทไป ทำให้สองสามีภรรยาเจ้าของร้านเสียความรู้สึก ที่คนก่อเหตุเป็นพลเมืองจากประเทศที่ขึ้นชื่อมีระเบียบวินัยและความรับผิดขอบสูงในระดับต้นๆของโลก กลายเป็นขโมยลักทรัพย์จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อให้ดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนก่อเหตุ ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ดี
นางปิยะนุช เจ้าของร้านเสื้อยืดมือสองบางใหญ่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมถึงที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณบ่าย 3 โมง ขณะที่ตนเปิดร้านอยู่เพียงลำพัง ส่วนนายกำพลผู้เป็นสามีออกไปรับลูกที่โรงเรียนนั้น ได้มีชาวญี่ปุ่นจำนวน 3 คน อายุประมาณ 20 – 25 ปี เดินเข้ามาในร้านเพื่อมาขอดูเสื้อมือสองวินเทจต่างๆภายในร้าน ตนจึงได้อธิบายให้ชาวญี่ปุ่นทั้งสามคนฟังว่า ที่ร้านตนมีขายเสื้ออยู่ 2 แบบ คือเสื้อยืดแบบเป็นตัวที่คัดหัวมาขาย กับเสื้อยืดแบบเหมากระสอบแล้วคัดหัวเอาเอง ซึ่งแต่ละแบบจะมีวิธีขายแตกต่างกันไป
โดยชาวญี่ปุ่นทั้ง 3 คน ได้ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อแบบเปิดกระสอบคัดหัวในราคา 3,000บาท ซึ่งจะสามารถเลือกซื้อที่อยู่ในกระสอบได้ 30 ตัว จากกระสอบหนึ่งที่มีบรรจุอยู่ 200 กว่าตัว โดยกลุ่มชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้ใช้เวลาคัดเสื้ออยู่เกือบ 2 ชั่วโมง แต่ได้เสื้อที่ถูกใจอยู่เพียง 19 ตัว ด้วยความที่ตนเองเห็นว่าเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เดินทางมาซื้อของถึงร้าน ตนจึงให้โอกาสลูกค้าญี่ปุ่นกลุ่มนี้สามารถเลือกเสื้อตัวอื่นๆ ในร้านไปเติมให้ครบจำนวน 30 ตัว แต่สุดท้ายเขาเลือกเพิ่มได้เพียง 26 ตัวเท่านั้น
นางปิยะนุช กล่าวอีกว่า หลังจากนั้น ทางลูกค้าญี่ปุ่นกลุ่มนี้ ได้ถามหาเสื้อยืดวินเทจยุค 90 กลับทางร้าน ตนจึงแนะนำว่าต้องไปเลือกซื้ออีกช็อปหนึ่งของร้านซึ่งเป็นโซนเสื้อคัดที่ขายราคาปลีกเป็นตัว ทางกลุ่มคนญี่ปุ่นทั้ง 3 คน ก็ตามตนมาทำทีเลือกดูเสื้อวินเทจต่อในร้านอีกช็อปหนึ่ง โดยตนได้นำเสื้อยืดฮาเลย์เดวิสัน รุ่น 3 D ซึ่งเป็นเสื้อแรร์ของฮาเลย์เดวิสัน ยุค 90 และหายากราคา 15,000บาท มาโชว์ให้กลุ่มชาวญี่ปุ่นดู โดยในระหว่างนั้น ก็มีคนญี่ปุ่นอีก 2 คน มาชวนตนคุย ทำให้คนญี่ปุ่นอีกคน ซึ่งสวมเสื้อยืดสีดำ สวมหมวกแก็ป ฉวยจังหวะที่ตนพูดคุยอยู่ หยิบเอาเสื้อฮาเลย์ตัวแรร์ของร้านยัดใส่กระเป๋าสะพายข้างไปอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ลูกค้าต่างชาติกลุ่มนี้จะจ่ายค่าเสื้อวินเทจที่เลือกไปเป็นเงินอัก 1,000 บาทให้ตน ซึ่งตนไม่คิดว่ากลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นกลุ่มนี้จะกลายเป็นขโมยที่กล้าเข้ามาก่อเหตุถึงในร้าน เพราะคนญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูงระดับต้นๆของโลก
นางปิยะนุช กล่าวอีกว่า ในตอนที่เสื้อยืดฮาเลย์ตัวนี้ถูกขโมยไปนั้น ตนยังไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าถูกขโมยไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 ส.ค.มีลูกค้าขาประจำของทางร้านมาถามหาเสื้อวินเทจยุค 90 กับตน ตนจึงพยายามหาเสื้อฮาเลย์ตัวดังกล่าวมาให้ลูกค้าขาประจำดู แต่ค้นหาไม่พบ จึงได้สอบถามกับนายกำพลสามีว่า ได้ขายเสื้อตัวนี้ไปหรือไม่ แต่นายกำพลยืนยันว่าไม่ได้ขายไป จึงได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านย้อนหลังดู จึงพบว่าคนร้ายที่ลงมือฉกขโมยเอาเสื้อตัวแรร์ของทางร้านที่มีราคาแพงไปคือชายวัยรุ่นญี่ปุ่นที่สวมเสื้อยืดสีดำและสวมหมวกแก็ป ภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นคนนี้มีเจตนาที่ขโมยเสื้อหายากตัวนี้ของทางร้านไป ซึ่งตนทราบว่าในตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเขานิยมเสื้อวินเทจยุค 90 และมีราคาสูงในการซื้อขายกัน
ด้านนายกำพล เซี่ยงป๋อง สามีเจ้าของร้าน กล่าวว่า พอตนมาทราบความจริงว่าจากลูกค้าต่างชาติที่เดินทางมาอุดหนุนถึงร้านกลับกลายเป็นขโมยแทน ตนเสียความรู้สึกมาก ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าคนญี่ปุ่นจะกลายเป็นคนร้ายก่อเหตุ เพราะในใจตนยังคิดว่าคนร้ายคงเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยมากกว่า พอเห็นหลักฐานแล้วทำให้ต้องเปลี่ยนทัศนคติในทันที ว่าสมัยนี้ไม่สามารถเชื่อหรือไว้ใจใคร ชนชาติใดได้เลย เสียดายที่แฟนสาวของตนอุตสาห์ทำกาแฟที่ร้านเลี้ยงชาวญี่ปุ่นทั้งสามคนในฐานะลูกค้าชาวต่างชาติที่มาซื้อของถึงที่ร้านด้วย แต่กลับกลายเป็นคนร้ายก่อเหตุแทน จึงฝากเตือนไปยังร้านค้าเสื้อวินเทจต่างๆ ให้ระมัดระวังกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่นกลุ่มนี้ด้วยอย่าเผลอไปไว้วางใจว่าเป็นลูกค้าต่างชาติกระเป๋าหนัก