ร้านนวดเตือนภัย หนุ่มแสบ เข้าไปนวด 2 ชม. อาศัยเจ้าของร้านเผลอ ย่องขี่จยย.หนีลอยนวล
วันที่ 22 ส.ค.68 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสคลิปวีดีโอและภาพคนร้ายที่เข้ามานวดที่ร้านแล้วเชิดเงินค่านวดไปโดยมีข้อความว่า#เตือนภัยให้กับร้านนวด #มิจฉาชีพ ผู้ชายคนนี้ มานวดที่ร้านนวดของแม่ หมู่บ้านพฤกษาบี ซอย 26 วันที่ 19/8 ที่ผ่านมา มาถึง 08:05น. นวดเสร็จประมาณ 10:15น. แล้วบอกแม่ว่าขอกินน้ำขิงหน่อย แม่ก็เข้าบ้านไปทำให้ ก็เลยใช้จังหวะนี้เดินย่องเข็นรถมอไซต์ออกจากหน้าร้านแล้วสตาร์ทหนีไป ไม่จ่ายเงิน เงินค่านวดมันไม่มากหรอกนะคะ แต่คนนวดเหนื่อยมาก ระวังกันด้วย ไม่รู้ไปทำแบบนี้กับที่ไหนไว้บ้าง (รถมอไซต์ ฮอนด้า เวฟ ไอ ทะเบียน 3ขฐ 7560)
ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอย 26 เป็นร้านนวดแผนไทย นวดคลายเส้น พบพี่น้อย อายุ 60 ปี เจ้าของร้านบอกว่า เหตุเกิดเหตุเมื่อวันที่ 19 ส.ค.68 เวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งคนร้ายบอกว่าปวดหลัง แล้วก็ถามว่ามีนวดน้ำมันไหม ตนเองก็บอกว่าไม่มี มีนวดยาหม่องเท่านั้น ซึ่งคนร้ายนวดไทย 2 ชั่วโมง เป็นเงิน 400 บาท เพราะชั่วโมงละ 200 บาท
พอนวดเสร็จเขาก็บอกว่าหนาวขอน้ำขิงกินซักแก้ว ตนเองก็เข้าไปชงน้ำขิงในบ้าน ดีน่ะที่ตนเองหยิบกุญแจและโทรศัพท์ออกมาด้วยไม่งั้นก็คงจะโดยขโมยไปด้วย และพอตนเองออกมาก็ไม่เจอเขาแล้ว จึงให้ลูกสาวเปิดกล้องวงจรปิดดู ก็พบว่าเขาได้ย่องออกไปและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านนวดอีก 1 ร้าน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน พบกับนางญาดา อายุ 58 ปี เจ้าของร้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคนร้ายเข้ามาประมาณเที่ยง นวดออย 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 350 บาท 2 ชั่วโมง 600 บาท ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเดือนมิถุนายน และเขาบอกว่าขอกินน้ำ ตนเองก็เข้าไปหยิบน้ำมาให้เขา จากนั้นเขาก็เดินไปที่รถตนเองก็นึกว่าเขาจะไปหยิบเงินมาให้ แต่เขาขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวให้ดูกล้องวงจรปิดอีก 1 ร้าน ที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุ เชิดเงินค่านวด ก็ปรากฏว่าเป็นคนร้ายคนเดียวกัน