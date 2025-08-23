สืบจังหวัดตามรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกไอซ์ 336กก.ในรถขนผลไม้จากเหนือสู่ปริมณฑล กว่า 50 ล้าน

สืบจังหวัดตามรวบเครือข่ายยาเสพติดซุกไอซ์ 336กก. มากับรถขนผลไม้ จากเหนือสู่ปริมณฑล มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
นที่ 22สิงหาคม ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 จังหวัดสมุทรสาคร นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร,พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ผกก.สืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.ไชยภูมิ ฉลองภูมิ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาไอซ์ล็อตใหญ่ จำนวน 336 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายนี้ เป็นการสนธิความร่วมมือกันระหว่างสายข่าวของฝ่ายปกครองระดับอำเภอ และจังหวัด , เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายนี้ นับเป็นรายใหญ่และรายสำคัญ โดยมีผู้ร่วมขบวนการที่ถูกจับกุมได้ (ผู้ต้องหา) จำนวน 3 คน พร้อมยาไอซ์ ของกลางจำนวนมาก ทั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่สนธิความร่วมมือกัน ขยายผลจากผู้เสพไปสู่ผู้ค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ จนมาถึงผู้ที่รับหน้าที่ขนลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ปริมณฑล อย่างเช่นผู้ต้องหารายนี้
พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจับกุมเป็นไปตามที่ได้มอบหมายให้กองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สนธิความร่วมมือกับ ฝ่ายปกครอง และตำรวจท้องที่เพื่อออกตรวจจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนนำมาสู่การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่รายนี้ ขณะที่พฤติกรรมก่อนการจับกุมนั้น พ.ต.ท.ไชยภูมิ ฉลองภูมิ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่าได้มีขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยจะลักลอบขนยาเสพติดเข้าพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-0194 ราชบุรี เป็นยานพาหนะขนยาเสพติด และยังมีรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ แคป สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 3ฒห 4124 กรุงเทพฯ เป็นยานพาหนะสำหรับวิ่งนำรถบรรทุกคันดังกล่าว
พล.ต.ต.ธีระเดช กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สะกดรอยติดตามเพื่อจับกุม จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ได้พบรถบรรทุกฯ 6 ล้อ ที่บริเวณปั๊ม ปตท.ริมถนนสายเอเชีย ม.3 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จึงได้แสดงตัวให้ นายสุวิทย์ อายุ 53 ปี ซึ่งเป็นคนนั่งมาในรถบรรทุกฯ และนายวิเชียร อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกที่ซุกซ่อนยาไอซ์ ให้ได้ทราบ
จากนั้นได้ทำการตรวจค้นพบรถบรรทุก 6 ล้อคันดังกล่าวมีลักษณะเป็นรถห้องเย็นตู้ทึบ ภายในบรรจุผลไม้มาเต็มคันมีทั้งแก้วมังกร และสับปะรด เพื่อตบตา เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่จากการตรวจค้นอย่างละเอียดทำให้เจอยาไอซ์จำนวนมากถูกบรรจุอยู่ในห่อพลาสติกสีเขียว มีรูปใบชาและอักษรจีน หากมองภายนอกจะนึกว่าเป็นชาจีนที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่เมื่อแกะดูข้างในจึงพบว่าเป็นยาไอซ์ โดยทั้งหมดถูกซ่อนไว้บนหลังคารถที่ดัดแปลงเพื่อกระทำผิดกฎหมายนับรวมได้ 336 ห่อๆ ละ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ แคป สีบรอนซ์ ที่บริเวณปั๊มแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นรถร่วมขบวนการขนยาเสพติด จึงได้เข้าไปควบคุมตัวนายกดิษฐเดช อายุ 28 ปี บุตรชายของนายสุวิทย์ฯ ที่เป็นคนขับขี่
โดยทั้ง 3 คนเป็นชาวอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และให้การว่า พวกตนได้รับการว่าจ้างจากเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดให้ทำหน้าที่ไปรับยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อลักลอบขนยาเสพติดเดินทางไปส่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อนำส่งยาไอซ์สำเร็จ จะได้รับเงินค่าจ้างตอบแทน โดยรถคันใหญ่ได้เที่ยวละ 300,000 บาท ส่วนรถนำขบวนจะได้เที่ยวละ 120,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) อันถือเป็นการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำเพื่อการค้าและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป” ซึ่งของกลางที่ยึดได้ ประกอบด้วย ยาไอซ์ จำนวน 336 กิโลกรัม, รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-0194 ราชบุรี และ รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ แคป สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน 3 ฒห 4124 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร และตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ติดตามขยายผลจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล “No Drugs – No Dealers” อย่างเข้มข้นต่อไป