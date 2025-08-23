ช็อก สะพานลอย 7 ล้านไม่ทันได้ใช้ คานคอนกรีต 116 ตัน ถล่มทับรถเครน คนงานหนีวุ่น

7 ล้านไม่ทันใช้ คลิปเสี้ยววินาทีเฉียดตาย คานสะพานลอยขนาดใหญ่หนักกว่า 116 ตัน ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ บนถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว พังถล่มขวางถนน ทับรถเครนและรถเทรลเลอร์พังยับ
เวลาประมาณ 20.20 น. ของวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สะพานลอยข้ามถนนสาย 317 จันทบุรี-สระแก้ว ระหว่างฝั่งขาเข้าเมือง บ้านมะทาย ต.ปัถวี ข้ามไปยังตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี เกิดเหตุคานสะพานลอยขนาดใหญ่หนักกว่า 116 ตัน ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ พังถล่มขวางถนน ทับรถเครน และรถเทรลเลอร์พังยับ
นายสมชาย อยู่รอด ได้บันทึกภาพเสี้ยววินาทีระทึกเฉียดตาย ขณะคานสะพานพังถล่มลงมา โดยยังมีคนงานเดินอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุหลายสิบคน ทั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบความเสียหายในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบรถเทรลเลอร์ 1 คัน และรถเครนของบริษัทรับเหมาเอกชนอีก 1 คัน ถูกคานสะพานที่ถล่มลงมาทับพังเสียหายยับเยิน โดยคานสะพานคอนกรีตที่หนักรวมกว่า 116 ตัน พังถล่มลงมา ยังได้ปิดกั้นกีดขวางการจราจรทั้ง 2 ช่องทาง ทั้งขาเข้าและขาออกเมือง ทางกรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้รับเหมา เร่งดำเนินการใช้แย็กคอนกรีต เพื่อตัดคานสะพานออกง่ายต่อการเคลียด์เส้นทางให้ได้ก่อนรุ่งเช้า เนื่องจากเส้นทางนี้เป็นถนนสายหลัก ส่วนมูลค่าความเสียหายโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าสะพานลอยแห่งนี้ มีรูปแบบการก่อสร้างประกอบด้วย เสาเตาหม้อคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 ต้น มีความกว้างของทางเดินบนสะพาน 2.4 เมตร พร้อมราวจับและหลังคายาวตลอดทางเดินราว 36 เมตร ซึ่งครอบคลุมบันไดทั้งขาขึ้นและลงที่มีความกว้าง 1.4 เมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 7 ล้านบาท
โดยเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม รถเครนจำนวน 2 คันได้ทำการยกแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แผ่น ซึ่งแต่ละแผ่นมีน้ำหนักประมาณ 58 ตัน ขึ้นไปประกบบนเสาเตาหม้อเป็นรูปตัว T เพื่อให้คนงานทำการเชื่อมเหล็กยึดเข้าด้วยกัน จนเมื่อเวลา 20.20 น. ขณะที่คนงานกำลังเคลียร์รถอุปกรณ์และเตรียมย้ายรถเครนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จู่ๆ คานสะพานก็เกิดพังถล่มลงมา สร้างความตกใจให้แก่คนงานที่พากันกระโดดหนีตาย โชคดีที่ทุกคนรอดชีวิตได้อย่างหวุดหวิด ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ขณะที่ นายรุ่งโรจน์ แวงวรรณ อายุ 19 ปี ชาว จ.สกลนคร ผู้ช่วยประจำรถเครน ได้เล่าเหตุการณ์นาทีรอดตายว่า ขณะเกิดเหตุ ตนยืนอยู่บนท้ายรถเทรลเลอร์เพื่อเคลียร์อุปกรณ์และเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ก่อสร้าง จากนั้นก็ได้ยินเสียงปูนลั่น ก่อนที่คานปูนสะพานลอยจะพังถล่มลงมาทับรถเครนที่ อยู่ห่างจากจุดที่ตนยืนอยู่ไม่ถึง 10 เมตร จนทำให้ตนกระเด็นตกลงบนพื้นถนน ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่รอยถลอกเล็กน้อยเท่านั้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘รานิล วิกรมสิงเห’ อดีตปธน.ศรีลังกาถูกรวบ ข้อหาใช้เงินรัฐในทางที่ผิด
- ตร.อุทัย สกัดขบวนรถส่งยาบ้า จับคันของกลางได้ ค้นเจอ 2.6 ล้านเม็ด มีหนีรอด 2 คัน
- กษัตริย์กัมพูชา พระวรราชมารดา เสด็จฯจีน ตรวจพระพลานามัย ตั้ง ฮุนเซน รักษาการแทน
- กระบะเมาซิ่ง เปลี่ยนเลนเร่งแซง พุ่งชนมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดง สาว 26 ดับสลด