เชียงใหม่อ่วม ฝนตกหนักตลอดคืน น้ำท่วมขังกลางดึก ชาวบ้านเร่งขนของหนี

เชียงใหม่อ่วม ฝนตกหนักตลอดคืน น้ำท่วมขัง ชาวบ้านเร่งขนของหนี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ฝนตกหนักในหลายบริเวณของจ.เชียงใหม่ ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ในหลายพื้นที่
เวลา 00.21 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่แยก ช่างเคี่ยน เจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ น้ำได้ท่วมขังจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งเข้าอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
มีรายงานด้วยว่า ฝนถล่มหนักบนดอยสุเทพ ทำให้น้ำป่าทะลักเข้าม.เชียงใหม่กลางดึก ช่วง 3 ทุ่ม น้ำล้นคันคลอง ท่วมชุมชนห้วยแก้ว-ช่างเคี่ยน ต้องขนของหนีน้ำท่วมสูง
ขณะที่ สวนอัญญา – เฮือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝนเริ่มตกหลัง 6 โมงเย็น และทำให้น้ำเริ่มขึ้นตั้งแต่ 2 ทุ่มครึ่ง เพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว ใน 15-20 นาที ก็มิด ทำให้ท่วมข้างในเสียหายจำนวนมาก