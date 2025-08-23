กระบะเมาซิ่ง เปลี่ยนเลนเร่งแซง พุ่งชนมอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดง สาว 26 ดับสลด
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ต.ท.กมล อัปการัตน์ รองผู้กำกับการสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณสัญญาณไฟจราจรหน้าไทเกอร์พาร์ค เส้นทางพัทยามุ่งหน้าสัตหีบ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ 350 สีเทา ล้มคว่ำกลางถนน สภาพท้ายรถพังยับเยิน ข้างกันพบร่างผู้ขับขี่คือ น.ส.อัจฉราพร อายุ 26 ปี นอนหมดสติ อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันทำ CPR อย่างเร่งด่วน ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ไม่ไกลกันนักพบรถคู่กรณี โตโยต้า รีโว่ สีขาว ด้านหน้ารถพังเสียหายหนัก โดยมี นายพงศ์สถิต อายุ 56 ปี แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่และยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ขณะเดียวกัน พลเมืองดีได้นำ หลักฐานจากกล้องหน้ารถ ส่งมอบให้ตำรวจ ภาพที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นว่า รถกระบะคันดังกล่าวขับตามหลังมาด้วยความเร็ว ก่อนเปลี่ยนเลนเร่งแซง แล้วพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่กำลังจอดรอสัญญาณไฟแดงอย่างจัง ส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุด
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ขับรถยนต์ยอมรับว่าได้ดื่มสุราก่อนขับขี่ ตำรวจจึงควบคุมตัวไปยัง สภ.เมืองพัทยา (สาขาโค้งดงตาล) เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ หากพบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด