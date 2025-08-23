ภูมิภาค

นายกอบต.นาคู ขับเก๋งฝ่าสายฝนไปรพ. เสียหลักชนเสาไฟ รถจมน้ำ ดับสลด 3 ศพ

นายกอบต.นาคู ขับเก๋งฝ่าสายฝนไปรพ. เสียหลักชนเสาไฟ รถจมน้ำ ดับสลด 3 ศพ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จ หน่วยกู้ภัยอโสกสมเด็จ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุสลด รถเก๋งเสียหลักตกคลองข้างทาง บนถนนสายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์-อำเภอสมเด็จ บริเวณบ้านคำบอน ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีขาว เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและจมอยู่ในคลองข้างทาง สภาพรถพังยับนอนตะแคง ภายในซากรถพบผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบ ชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ได้แก่ นายมงคล พันพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และ นายสิม พลนาคู เลขานายก ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย และผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตน

ทั้งนี้เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายก อบต.นาคูได้ไปรับญาติที่พักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลนาคู กระทั่งถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่คาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากถนนลื่นเพราะฝนตกหนัก ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ ก่อนตกลงไปในน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว

ADVERTISMENT

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน และเก็บหลักฐาน พร้อมจะทำการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง