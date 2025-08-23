นายกอบต.นาคู ขับเก๋งฝ่าสายฝนไปรพ. เสียหลักชนเสาไฟ รถจมน้ำ ดับสลด 3 ศพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จ หน่วยกู้ภัยอโสกสมเด็จ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงกาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบเหตุอุบัติเหตุสลด รถเก๋งเสียหลักตกคลองข้างทาง บนถนนสายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์-อำเภอสมเด็จ บริเวณบ้านคำบอน ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีขาว เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าและจมอยู่ในคลองข้างทาง สภาพรถพังยับนอนตะแคง ภายในซากรถพบผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบ ชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ได้แก่ นายมงคล พันพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ และ นายสิม พลนาคู เลขานายก ส่วนผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย และผู้บาดเจ็บอยู่ระหว่างการยืนยันตัวตน
ทั้งนี้เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายก อบต.นาคูได้ไปรับญาติที่พักรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะกลับบ้านที่ตำบลนาคู กระทั่งถึงบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่คาดว่าอุบัติเหตุเกิดจากถนนลื่นเพราะฝนตกหนัก ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟ ก่อนตกลงไปในน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวน และเก็บหลักฐาน พร้อมจะทำการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ว่าฯถามไถ่ ‘วินต้นแบบ’ รับ ’ไม่ไหว’ ไม่คุ้มค่าน้ำมัน แต่ก่อนวันละพัน เดี๋ยวนี้ 400
- สมาคมวิศวกร ตั้งข้อสังเกต เหตุคานสะพานลอยถล่ม ชี้ 2 ประเด็น ชี้ต้องสอบสวนเชิงลึกต่อ
- 12 ล้อเบรกไม่ทัน พุ่งชน HR-V เต็มแรง อัดก๊อปปี้ 6 ล้อพังยับทั้งคัน คนขับเจ็บเล็กน้อย
- ผวาทั้งลำ ผู้โดยสาร หิ้วกระเป๋าดำ พูดมีระเบิดบนเที่ยวบิน ดอนเมือง-หาดใหญ่ ส่งคนแจ้งความแล้ว