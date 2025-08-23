12 ล้อเบรกไม่ทัน พุ่งชน HR-V เต็มแรง อัดก๊อปปี้ 6 ล้อพังยับทั้งคัน คนขับเจ็บเล็กน้อย

ใครเห็นก็ว่าไม่น่ารอด รถบรรทุก 12 ล้อ เบรกไม่ทัน พุ่งชน HR-V เต็มแรง อัดก๊อปปี้ 6 ล้อพังยับทั้งคัน หนุ่ม-สาวเจ็บเล็กน้อย เผยคำให้การคู่กรณีไม่ตรงภาพวงจรปิด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี รับแจ้งเหตุรถชนกันบริเวณถนนเศรษฐกิจ ขาเข้าเมืองชลบุรี ช่วงยูเทิร์นเลี้ยวกลับรถ NK มินิมาร์ท ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
ที่เกิดเหตุพบรถรถบรรทุก 12 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ระยอง ของบริษัทฟาร์มแห่งหนึ่ง เป็นรถบรรทุกอาหารสัตว์ สภาพช่วงหน้ารถพังยับเยิน ชนติดกับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เอชอาร์วี สีดำ ทะเบียน กทม. ซึ่งด้านหน้าพังยับคารถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน เพชรบูรณ์ ซึ่งมีสภาพช่วงท้ายพังยับเยิน
ที่ชาวบ้านและกู้ภัยฯแปลกใจก็คือรถเอชอาร์วีนั้นมีคนขับเป็นชายและมีหญิงนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น โดยทุกคนเห็นสภาพรถแล้วไม่น่ารอดหรือไม่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัส
จากการสอบถาม นายธีรศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี คนขับรถบรรทุก เปิดเผยอ้างว่า ตนมาจากบ้านบึงวิ่งเลนขวามา เห็นว่ารถบรรทุกข้างหน้าจะเลี้ยว แล้วรถเก๋งคันข้างหน้าตนก็เบรก แต่ตนเบรกไม่ทันเลยชนดังกล่าว
ซึ่งตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นแล้ว ไม่ตรงกับคนขับรถ 12 ล้อที่พุ่งชนจึงเชิญตัวไปสอบสวนต่อที่ สภ.เมืองชลบุรี เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป