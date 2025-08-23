จับได้แล้ว เด็กวัย 16 ยิงนักเรียนหญิงม.3 สาหัส เผย ไม่รู้จักกันมาก่อน พบประวัติเพิ่งพ้นสถานพินิจ

จับได้แล้ว เด็กวัย 16 ยิงนักเรียนหญิงม.3 สาหัส เผย ไม่รู้จักกันมาก่อน เพิ่งพ้นสถานพินิจ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม จากกรณี ร.ต.อ.ภัณณิพงศ์ จิตร์ตารานนท์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.คูคต ได้รับแจ้งมีเหตุ นักเรียนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณซอยชูปรีชา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.คูคต และหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองลาดสวาย
ที่เกิดเหตุ บริเวณกลางซอย เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเพียงกองเลือด เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือคนเจ็บ เป็นเด็กหญิง อายุ 15 ปี เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย อาการสาหัส ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลซีจีเอซ ลำลูกกา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.คูคต เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 ได้ร่วมกันจับกุมเยาวชนชาย อายุ 16 ปี โดยจับกุมได้ที่ห้องพักในรีสอร์ตแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิทพัทยา 33 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งผู้ต้องหลบหนีไปอยู่กับแม่ และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ามีโอ สีขาวแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ที่ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุได้ 1 คัน
ด้าน ต.อ.กานตภณ วรรณา ผกก.สภ.คูคต เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที โดยเชิญพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำจนได้พยานหลักฐานเชื่อมโยง กระทั่งสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน ซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็ก หลังจากนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนจะนำตัวส่งศาลเด็กและเยาวชนต่อไป
สำหรับสาเหตุ ทั้งผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุให้การตรงกันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน วันเกิดเหตุมีการขับรถสวนกัน และฝ่ายรถที่มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายมาด้วย ได้แจกของลับใส่ผู้ก่อเหตุ จึงเกิดข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้น จากนั้นผู้ก่อเหตุได้จอดรถลงมายิง ก่อนขับรถหลบหนีไป โดยอาวุธปืนที่ใช้ เป็นปืนที่พกติดตัวมาด้วย คือปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะคล้ายปืนปากกา บรรจุได้ครั้งละหนึ่งนัด
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำ และต้องรอผลตรวจสอบอาการบาดเจ็บจากทางโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจากผู้ต้องหาพึ่งถูกควบคุมตัวมาได้ไม่นาน จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเคยถูกจับกุมโดย สภ.คูคต มาก่อน จากคดีลักทรัพย์และถูกส่งเข้าสถานพินิจ โดยเพิ่งพ้นออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่กับแม่ที่พัทยา แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้