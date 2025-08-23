เทศบาล เตรียมเก็บค่าปรับ วัดพระบาทน้ำพุ ดองศพโดยไม่ได้รับอนุญาต ตรวจหลักฐานเสร็จแล้ว 15 ศพ

เทศบาล เตรียมเก็บค่าปรับ วัดพระบาทน้ำพุ เก็บศพโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยตรวจหลักฐานเสร็จแล้ว 15 ศพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้รายงานความคืบหน้า กรณีวัดพระบาทน้ำพุจะดำเนินการฌาปนกิจศพที่ถูกดองไว้ในห้องศาลาธรรมสังเวช วัดพระบาทน้ำพุนั้น วันนี้ นายสามารถ ศรีทรง รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ทางวัดจะดำเนินการฌาปนกิจศพที่ถูกดองไว้ภายในศาลาธรรมสังเวช ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามที่ได้รับคำสั่งตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ห้ามเก็บศพไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตและผิดกฎหมาย
ทางเทศบาลที่จะต้องเรียกให้มาเสียค่าปรับศพละไม่เกิน 1,000 บาท ที่วัดจะต้องมาเสียค่าปรับที่ดองศพเก็บไว้ ถึงแม้วัดจะอ้างว่าเก็บไว้เป็นวิทยาทาน หรืออุทาหรณ์ก็ตาม ส่วนที่จะต้องดำเนินการฌาปนกิจศพเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ในศาลาธรรมสังเวช จำนวน 20 ศพ จะต้องดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ของแต่ละศพก่อนว่าตรงกับผู้เสียชีวิต จำนวน 20 ศพ หรือไม่นั้น ณ ตอนนี้ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อย จำนวน 15 ศพ ตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการมอบให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการนำไปทำการฌาปนกิจได้เลย
นายสามารถกล่าวอีกว่า ภายหลังการตรวจประวัติผู้ตายทั้งหมดแล้ว เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด หรือรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ก็จะดำเนินการทำพิธีทางศาสนาแล้วนำไปดำเนินการฌาปนกิจทันที ส่วนอีก 1 ศพที่เหลือแต่โครงกระดูกนั้นเป็นศพของ นายไสว เอมวิวัฒน์ อดีตนายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และกระดูกของนางปิ่นทอง เอมวิวัฒน์ ภรรยาของอดีตนายอำเภอไสว เอมวิวัฒน์ ที่เหลือแต่กระดูกที่ถูกเผาแล้วใส่โหลวางไว้ใต้โครงกระดูกของอดีตนายอำเภอไสวเช่นเดียวกัน ก็อยู่ภายในศาลาธรรมสังเวชด้วย ญาติคือ นางชิดชม อายุ 80 ปี ได้เดินทางมาที่วัดพระบาทน้ำพุ หลังวัดประกาศตามหาญาติให้มาแสดงตัวว่าเป็นญาติ ผู้เสียชีวิต คือเป็นญาตินางปิ่นทอง เอมวิวัฒน์ ภรรยาของอดีตนายอำเภอ เพื่อยืนยันกับทางวัดและยินยอมให้ทางวัดพระบาทน้ำพุดำเนินการทางศาสนาไปได้เลย
นางชิดชมกล่าวว่า สำหรับอดีตนายอำเภอไสว และนางปิ่นทอง เอมวิวัฒน์ นั้นไม่ได้เสียชีวิตเพราะเป็นโรคเอดส์เหมือนกับศพอื่นๆ เพียงแต่เป็นโรคชราเสียชีวิต ได้มอบร่างให้กับโรคพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
นางชิดชมระบุว่า นายไสวเป็นคนลพบุรี ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่ออลงกต และเคยบอกไว้ว่าหากเสียชีวิตไปแล้ว ขอให้ร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา และเมื่อศึกษาแล้วเสร็จให้นำร่างมาเก็บไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุ หลังเสียชีวิตร่างได้ถูกนำไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ หลังศึกษาร่างแล้วเสร็จมีเจ้าหน้าที่จากวัดพระบาทน้ำพุไปรับร่างของนายไสว ซึ่งเป็นคนจังหวัดลพบุรี จึงขอนำมาเก็บไว้เพื่อเป็นวิทยาทานที่วัด ขณะนำร่างมาเก็บไว้ หลวงพ่ออลงกตได้ติดต่อประสานภรรยาของนายไสวและได้รับอนุญาตจากภรรยานายไสว ก็ได้เดินทางมาที่วัดเรื่อยมา ก่อนภรรยานายไสวจะเสียชีวิต
โดยนางปิ่นทองได้ฝากไว้ก่อนเสียชีวิตว่า เมื่อทำพิธีฌาปนกิจเสร็จแล้วให้นำอัฐิมาไว้ที่ใต้ร่างของอดีตนายอำเภอ เพื่อให้อยู่ด้วยกันแม้จะจากโลกนี้ไปแล้ว
