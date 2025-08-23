ชาวเชียงใหม่โอด แค่ 15 นาที น้ำท่วมสูง 1.8 ม. เก็บของไม่ทัน ทต.ช้างเผือก เร่งสำรวจความเสียหาย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม จากกรณีฝนตกหนักช่วงค่ำของวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยฝนตกหนักบนดอยสุเทพ วัดปริมาณฝนตกสะสมได้สูงกว่า 95.2 มม. ส่งผลให้น้ำป่าจากดอยสุเทพที่ไหลลงมาตามลำห้วยและไหลลงสู่ลำเหมืองห้วยแก้วทะลักท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ถนนห้วยแก้ว ซอย 3 ติดรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ และบ้านช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ระดับน้ำสูงกว่า 40-50 เซนติเมตร โดยน้ำได้ทะลักท่วมตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 น. กระทั่งถึงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม น้ำจึงลดระดับลงจนกลับสู่ภาวะปกติ
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบริเวณ ถนนห้วยแก้ว ซอย 3 ต.สุเทพ ซึ่งลำเหมืองห้วยแก้วไหลผ่านกลางชุมชน พบบริเวณสวนอัญญา เฮือนครูองุ่น มาลิก หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่กิจกรรมขององค์มูลนิธิ ได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
นายนลธวัช มะชัย กลุ่มลานยิ้มการละคร เปิดเผยว่า น้ำท่วมรอบนี้มาเร็วมากใช้เวลาเพียง 15 นาที ระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า 1.8 เมตร จนเก็บข้าวของไม่ทัน แม้ก่อนหน้านี้จะประเมินสถานการณ์และย้ายอุปกรณ์บางส่วนออกไปแล้ว แต่ต้องขนอุปกรณ์ที่จำเป็นกลับมาใหม่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน อาทิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลำโพง ไมค์ ฯลฯ เมื่อน้ำทะลักท่วม อุปกรณ์ต่างๆ จึงถูกน้ำท่วมคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
โดยพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายจากท่วมทุกปี หากเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าหลากลงมาจากดอยสุเทพ ส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้นทุกปี เพราะปัญหาเรื่องการระบายน้ำจากลำเหมืองห้วยแก้วลงสู่คลองชลประทาน
ด้านป้าแอ๊ด อายุ 65 ปี ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณถนนห้วยแก้ว ซอย 3ค ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า น้ำทะลักท่วมเร็วมากจนชาวบ้านเก็บข้าวของหนีน้ำไม่ทัน ขณะที่ในบ้านตนเองก็มีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงอยู่ด้วย โชคดีที่น้ำท่วมบ้านไม่สูงมากจึงไม่ต้องย้ายผู้ป่วยออกไป แต่รอบนี้น้ำท่วมกินเวลากว่า 6-7 ชั่วโมง เนื่องจากระบายลงคลองชลประทานไม่ทัน เพราะเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูระบายน้ำช้า
“จุดนี้อยู่ในพื้นที่แขวงศรีวิชัย เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแม้จะมีการขุดลอกลำเหมืองห้วยแก้วแล้ว แต่ปริมาณน้ำที่ไหลจากดอยมีมากจึงรับไม่ทัน ส่วนหนึ่งเพราะมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำกีดขวางลำน้ำ ชาวบ้านจึงอยากให้เทศบาลนครเชียงใหม่สร้างผนังป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งมีความยาวประมาณ 200 เมตร เพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบ” ป้าแอ๊ดกล่าว
ส่วนที่บ้านช่างเคี่ยน ฝั่งต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือน และร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ทต.ช้างเผือกนำรถน้ำช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือน และถนนในชุมชน จากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนและร้านค้าจำนวนมากได้รับความเสียหายหนัก เพราะน้ำทะลักท่วมอย่างรวดเร็วจนขนย้ายทรัพย์สินไม่ทัน โดยเฉพาะบ้านเรือนและร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ขณะที่ ทต.ช้างเผือก อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนใหญ่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า และสถานประกอบการตั้งอยู่จำนวนมาก