ญาติทยอยยืนยันตัวตน ศพอาจารย์ใหญ่ มูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ คาดเผา 5 ร่างสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่มูลนิธิธรรมรักษ์โครงการ 2 ที่บ้านดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง สรวีย์ เหมือนเพ็ชร์ นายอำเภอหนองม่วง เปิดเผยว่า ทางอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่อาคารที่เก็บร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 9 ร่าง โดยวันนี้ได้มีญาติมาติดต่อ 5 ร่าง ยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อย ทางญาติไม่ติดใจในทุกเรื่อง สามารถให้ทางมูลนิธิจัดการเผาศพได้เลย
ส่วนอีก 4 ร่าง ทางอำเภอได้พยายามติดต่อญาติให้มายืนยันตัวตน ทราบว่า 2 ร่าง ญาตินั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทางอำเภอจะพยายามติดต่อให้ได้ไวที่สุด ส่วนในการดำเนินการเผาร่าง คงเป็นหน้าที่ของทางมูลนิธิ เพราะทางอำเภอไม่สามารถจัดการได้ สืบเนื่องมาจากข้อกฎหมายและความประสงค์ของผู้ตาย ในการบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยทางมูลนิธิต้องจัดการเอง และคาดว่า 5 ร่างที่ติดต่อญาติได้แล้ว จะมีการดำเนินการเผาร่างภายในอาทิตย์หน้าให้แล้วเสร็จ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมสุขภาพจิต ส่งสัญญาณเตือนปชช.จากเหตุสามีภรรยาโดดสะพาน แนะประโยคเชิงบวกแทนคำว่า ‘อย่าคิดมาก’
- ทบ. จ่อส่งหลักฐานให้ IOT ‘เขมร’ รุกล้ำอธิปไตย – ลอบวางทุ่นระเบิด
- ชัชวาล ยันคลิปซื้อเสียงโหวตของจริง สภ.น้ำพอง ออกหมายเรียกหญิงปริศนา เข้าพบ 26 ส.ค.นี้
- ชัชชาติ เยือนดุสิต! เปิดยอดพี่วินจยย. 888 คน – กำชับเขตฯประเมินความเรียบร้อยเข้ม