โรงเรียนชายแดนไทย-เขมร เปิดครบ 100% เร่งนำจนท.-จิตอาสาลงพื้นที่ อาจต้องสอนแบบเดียวกับช่วงโควิด
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 8 ปี แห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิวัติการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่นอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของการพัฒนาสถานศึกษาที่มีผลประจักษ์เป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เป็นเพียงการมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการเท่านั้น แต่มีการพัฒนาหลักคิด ให้นักเรียนร่วมคิดร่วมทำจนสามารถส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีนายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงร่วมงาน
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ชื่นชมศึกษาธิการจังหวัดและสถาบันการศึกษาในขอนแก่นที่ได้ผลิตผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งการพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากผู้บริหารสถานศึกษาคือการสร้างการมีคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ผ่านการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้ปฏิรูปการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ให้เป็นเรียนสนุกโดยมีเหตุและผลประกอบ อีกทั้งให้เน้นเรื่องของการจัดการศึกษาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
“ส่วนสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เวลานี้เปิดการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียนแล้ว กระทรวงศึกษาธิการเร่งนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่และวางแผนจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจนำเอาการเรียนการสอนรูปแบบเดียวกับช่วงสถานการณ์โควิดมาใช้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”