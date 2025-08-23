หนุ่มเตือนเพื่อนทางเฟซบุ๊ก อย่ายุ่งเมียคนอื่น เจอด่ากลับ นัดเคลียร์ ก่อนยืมปืนพลทหารดักยิงสาหัส
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 68 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม พ.ต.อ.ยรรยง ทองใบใหญ่ ผกก.สภ.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์, พ.ต.ท.โชคชัย ชำนาญทาง รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ศักย์วริศ ภัณฑะประทีป รอง ผกก.สส.สภ.พลับพลาชัย
นำตัวนายอภิชาติ หรือต้อม อายุ 32 ปี ชาว ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ และพลทหารสุรวินท์ หรือทิว อายุ 23 ปี ทหารเกณฑ์ประจำการอยู่ที่ค่ายทหารอากาศแห่งหนึ่งที่ดอนเมือง ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณหนองน้ำทิศเหนือวัดป่าชัน หมู่ 3 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ หลังจากเมื่อวันที่ 20 ส.ค.68 เวลาประมาณ 22.30 น. ทั้งสองร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงนายพีรพงษ์ หรือแซงค์ อายุ 29 ปี ชาว ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
กระสุนเข้าบริเวณหน้าท้อง 6 เม็ด เข้าลำไส้ใหญ่ และโคนขาขวา 1 เม็ด ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ อาการสาหัส
นายอภิชาติ คนยิง เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนรู้จักกับผู้บาดเจ็บทางเฟซบุ๊ก และเข้าไปตักเตือนว่า ”อย่าไปยุ่งกับเมียเขา” หมายถึงแฟนของรุ่นน้องในหมู่บ้านเดียวกัน แต่กลับโดนด่าสวนกลับมา จนกระทั่งทะเลาะกันทางเฟซบุ๊กเป็นประจำ
วันเกิดเหตุ หลังทะเลาะกันทางเฟซบุ๊ก ตนไปพูดคุยกับพลทหารสุรวินท์ ซึ่งนับถือกันเป็นญาติ เมื่อพลทหารสุรวินท์ทราบเรื่อง ได้บอกกับตนว่า ผมมีปืน จึงทักเฟซไปหาผู้บาดเจ็บ และท้ามาเจอกันกลางคืน
พอผู้บาดเจ็บขับรถกระบะมาถึงแล้วเดินถือไฟฉายลงมา ตนซึ่งตั้งท่ารออยู่แล้ว จึงไปซุ่มอยู่พุ่มไม้ พอคนเจ็บเดินมาใกล้ก็ยิงทันที 1 นัด ก่อนตนจะกลับไปอยู่บ้านแล้วเอาปืนไปฝังดิน ส่วนพลทหารสุรวินท์ขึ้นรถกลับค่ายทหารที่ดอนเมือง จนกระทั่งมาถูกจับกุมดังกล่าว ยอมรับว่าไม่ได้ไตร่ตรองก่อน และยังชวนเพื่อนมาซวยด้วย
ขณะที่พลทหารสุรวินท์บอกว่า ตนซื้อปืนมาทางเน็ตในราคา 5,000 บาท ส่วนลูกปืนเป็นของนายอภิชาติ คนยิง ไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้ แต่เห็นนายอภิชาตมีความโกรธแค้นจึงยื่นข้อเสนอให้ว่า ”มีปืน”
ทั้งนี้หลังสอบสวน พ.ต.ต.ชาคริต นิสัยรัมย์ สว.(สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย เจ้าของคดี ได้ตั้งข้อหาทั้งสอง”ร่วมกันพยายามฆ่า และ พ.ร.บ.อาวุธปืน”