“ธนาคารที่ดิน” ชี้แจงการลงทะเบียน “ที่ดินเพื่อคนไทย” เปิดให้เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือ

“ธนาคารที่ดิน” ชี้แจงการลงทะเบียน “ที่ดินเพื่อคนไทย” เปิดให้เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน กับ “ธนาคารที่ดิน” โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 กลุ่ม 84 ครัวเรือน พร้อมเข้าร่วม
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม มุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นั้น
นายกุลพัชร เปิดเผยว่า วันนี้ (22 สิงหาคม 68) ตนพร้อมด้วยนายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมชี้แจงภารกิจ “ธนาคารที่ดิน” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน จำนวน 84 ครัวเรือน ตามคำเชิญของ ร.ต.สรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ เทศบาลดำบลกุดชดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดย 84 ครัวเรือน (บางส่วน) อยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพที่มั่นคง เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ผู้อำนวยการ ธนาคารที่ดิน เปิดเผยด้วยว่า ภารกิจของ “ธนาคารที่ดิน” ช่วยคนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้มีที่ดินทำกิน โดยมีเงื่อนไขให้พี่น้องไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป แล้วมีมติจะขอเข้าร่วม “โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน” ตัดสินใจร่วมกันว่าจะเลือกที่ดินโฉนดครุฑแดงที่มีศักยภาพทำเกษตรกรรมได้ “ธนาคารที่ดิน” มีฝ่ายพิจารณาพื้นที่ทางกายภาพ ตามหลักวิศวกรหรือภูมิสถาปัตย์ด้านเกษตรกรรม ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
ประการสำคัญธนาคารที่ดิน ซื้อที่ดินในราคาท้องตลาดซื้อขายจริง ไม่ใช่ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ เรามีคณะทำงานเล่ม เพื่อตรวจทานและตรวจสอบการจะซื้อจะขายที่ดิน โดยมีผู้แทนกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เมื่อถึงเวลาเข้าซื้อที่ดินก็จะมีกรรมการต่อรองราคา ยืนยันว่า “ธนาคารที่ดิน” ไม่มีเงินทอน เราไม่เรียกรับเงิน หรือค่านายหน้า
นายกุลพัชร ชี้แจงรูปแบบการทำงานของ “ธนาคารที่ดิน” คือ ร่วมออกแบบพื้นที่กับพี่น้องเกษตรกร 1 แปลงต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง ตามความต้องของเกษตรกร เราจะเดินไปด้วยกับเขาจะไม่เดินนำหน้า เดินคู่ขนานหรือเดินหลังเป็นพี่เลี้ยงเขา ที่ดินจะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมีการปรับความรู้พื้นฐานการทำเกษตรสมัยใหม่ เกษตรเชิงนโยบาย วันนี้เราจะใช้เทคโนโลยีมาทำการเกษตร เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจ
“ธนาคารที่ดิน” ให้ความสำคัญกับการเติมความรู้ให้เกษตรกร ด้วยการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทำแผนผลิตแผนตลาดให้ด้วย แล้วนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เรามีการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินทุก 6 เดือน ถ้าพบปัญหาใด ๆ เราก็จะดำเนินการแก้ไขร่วมกันทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน
ผลงานธนาคารที่ดิน ณ วันที่ 30 ก.ค.2568 มีพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จำนวน 34 พื้นที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ 8 พื้นที่ ใน 30 จังหวัด เนื้อที่ร่วม 10,000 ไร่ ดูแลประชาชนแบบกลุ่ม ร่วม 2,000 ครัวเรือน เราช่วยเกษตรกร ให้มีที่ดินทำกิน มีกิน มีใช้ รายได้ยั่งยืน
ภารกิจที่ 2 ป้องกันที่ดินหลุดมือ เป็นการช่วยแบบรายบุคคล ที่กำลังจะสูญเสียที่ดิน จากการไปค้ำประกัน หรือไปกู้นอกระบบ ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ซึ่งนโยบายรัฐบาลต้องการแก้หนี้สินครัวเรือน
”วันนี้ผมเปิดรับลงทะเบียน “ที่ดินเพื่อคนไทย” ผ่านระบบออนไลน์ ให้เกษตรกรขอรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน วันนี้เกษตรกรชาว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 84 ครัวเรือน ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับความช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินกับเรา สำหรับพี่น้องเกษตรผู้ที่เดือดร้อนเรื่องที่ดิน ไม่มีใครช่วยเหลือให้นึกถึงว่ายังมี “ธนาคารที่ดิน” ช่วยได้“นายกุลพัชร กล่าวทิ้งท้าย