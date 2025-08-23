จับแก๊งลักลอบตัดไม้พยุง ไม้ชิงชัน ส่งขายจีน-เวียดนาม มูลค่าเสียหายเกือบ 2 แสน

จับแก๊งลักลอบตัดไม้พยุง ไม้ชิงชัน ส่งขายจีน-เวียนนาม มูลค่าเสียหายเกือบ 2 แสน
สุรินทร์-วันที่ 23 สิงหาคม พ.ต.อ.สราวุธ ศรีวิฑูรย์ศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธร สภ.บัวเชด พ.ต.อ.สรกฤช พันธุ์ศรี ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร์ นายรัฐพล บุญมี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.๑, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บัวเชด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบัวเชด, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ต.ช.ด. ที่ 214 และ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 2 คนบริเวณสวนยางพาราด้านทิศใต้บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1. นายเพิ่ม อายุ 47 ปี 2. นายธนดล อายุ 40 ปี พร้อมตรวจยึดของกลางในการกระทำผิด คือ 1. ไม้ชิงชัน จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.14 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 11.20 บาท มูลค่าความเสียหาย 35,000 บาท 2. ไม้พะยูง จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.03 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 2.40 บาท มูลค่าความเสียหาย 7,5000 บาท 3. ไม้พะยูงแปรรูป (ถากกลม) จำนวน 22 ท่อน ปริมาตร 0.231 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 36.96 บาท มูลค่าความเสียหาย 115,500 บาท รวมไม้จำนวนทั้งสิ้น 26 ท่อน ปริมาตร 0.401 ลูกบาศก์เมตร ค่าภาคหลวง 50.56 บาท มูลค่าความเสียหาย 158,000 บาท 4. ขวาน จำนวน 2 เล่ม 5. เลื่อยคันธนู จำนวน 2 ปื้น 6. เลื่อยตัด จำนวน 1 ปื้น
จากการสอบถามคำผู้กระทำความผิดทั้ง 2 คน ให้การยอมรับสารว่าได้กระทำผิดจริง เจ้าหน้าที่จึงได้อ่านสิทธิของผู้ต้องหาให้รับทราบตามสิทธิ์นั้น
ทั้งนึ้เจ้าหน้าที่ได้กล่าวหาว่าบุคคลทั้ง2 กระทำความผิดฐาน มีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา 48 ฐาน “ ร่วมกันแปรรูปไม้หวงห้าม และมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา 69 ฐาน “ร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม(พะยูง)อันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต” มาตรา ๗๐ “ผู้ใดรับไว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จำหน่าย หรือช่วยเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้ที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิด ต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทำความผิดนั้น
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2 คน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บัวเชด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป