สุดสลด ลูกสาวนำเห็ดที่เพื่อนให้มา ไปแกงกินกับพ่อแม่ เกิดอาเจียนน้ำลายฟูมปาก เสียชีวิต 2 คน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ญาติของ น.ส.วิจิตรา อายุ 40 ปี ชาวบ้าน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไปถึง น.ส.วิจิตร หลังจากเมื่อเวลาประมาณ 21.27 น. วันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.บุญช่วย กันธะวงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่จัน ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยจำนวน 2 คน ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแม่จันและหนึ่งในนั้นได้เสียชีวิตภายในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว คือ น.ส.วิจิตร ส่วนอีก 1 คน เป็นชายชื่อนายปั๋น อายุ 78 ปี ซึ่งเป็นบิดาของผู้ตาย มีอาการอาเจียน จึงนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จากการตรวจสอบร่างกายภายนอกไม่พบบาดแผล และร่องรอยการถูกทำร้าย
เมื่อสอบถามญาติของผู้ตายทราบว่า ก่อนหน้านี้ น.ส.วิจิตร ได้นำเห็ดไม่ทราบชนิดซึ่งมีเพื่อนให้มาจาก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มาแกงกินมื้อค่ำร่วมกับบิดาและมารดา ปรากฎว่าขณะกินอยู่ น.ส.วิจิตร และนายปั๋นได้มีอาการอาเจียนน้ำลายฟูมปาก ทำให้นางเรไร และญาติๆ ช่วยพากันนำส่งโรงพยาบาลแม่จัน แต่ น.ส.วิจิตร ได้เสียชีวิต ขณะที่นางเรไร ไม่มีอาการใดๆ
ส่วนผู้เป็นบิดา คือนายปั๋น ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ล่าสุดพบว่านายปั๋นอาการทรุดลง และได้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกคน ทำให้ญาตินำศพพ่อลูกไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยมีญาติมิตรไปร่วมไว้อาลัยด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
ล่าสุดแพทย์ได้ส่งศพ น.ส.วิจิตร ไปตรวจชันสูตรที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย จุด อ.แม่จัน ทำหน้าที่นำส่งเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเป็นคดีชันสูตรพลิกศพเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป