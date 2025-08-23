ลูกชายป่วยจิตคลั่ง ใช้มีดทำร้ายแม่เสียชีวิต ไล่ทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บอีก 3 ราย ก่อนปาดคอตัวเองสาหัส
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 8 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู มีคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีดอีโต้ ค้อนตอกตะปู กุญแจเลื่อน ทำร้ายชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันได้รับบาดเจ็บ 4 ราย และหนึ่งในนั้นเป็นแม่ของตนเอง หลังก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุได้ใช้มีดปาดคอตัวเอง หลอดลมขาดได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมู่บ้านได้ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ และผู้ก่อเหตุยังพยามทำร้ายตัวเอง ใช้ศีรษะโขกกับพื้นถนนลาดยาง
ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 5 ราย เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ได้นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีบุญเรือง บางคนทางโรงพยาบาลศรีบุญเรือง ได้ส่งต่อ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และ โรงพยาบาลอุดรธานี หลังเกิดเหตุ พ.ต.ต.พิเชษฐ์พงศ์ ราชบัวโคตร ร้อยเวร สภ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยมังกรศรีบุญเรือง ได้ออกตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งรายงานให้ พ.ต.อ.กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ทราบ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบอาวุธมีด ค้อนตอกตะปู ที่ผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุและรอยเลือดของผู้บาดเจ็บกระจายเต็มพื้นบ้าน จากการสอบสวน ทราบชื่อผู้ก่อเหตุ คือ นายจันสี และผู้ได้รับบาดเจ็บ 1.นางบัวลี อายุ 75 ปี ชาว ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุ เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 2. นางมณี อายุ 76 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งรักษาตัวต่อที่ รพ.หนองบัวลำภู 3. นางเบญจวรรณ อายุ 39 ปี เป็นคนท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส และ 4. นายเตียงศักดิ์ อายุ 72 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งรักษาตัวต่อที่ รพ.หนองบัวลำภู
ขณะที่ผู้ก่อเหตุ คือ นายจันศรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลอดลมขาด ส่งรักษาตัวต่อที่ รพ.หนองบัวลำภู จากการสอบถามจากชาวบ้าน ทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่มีอาการทางจิต
จากการสอบถามชาวบ้านเล่าว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา ขณะที่นางบัวลี ผู้ตายอยู่ที่บ้าน ในตำบลโนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง นายจันศรี ซึ่งเป็นบุตรชาย ได้เข้าไปหา แล้วใช้มีดโต้ปลายตัดฟันที่ลำคอและศีรษะของผู้ตาย จากนั้นผู้ต้องหาได้ใช้มีดโต้เล่มเดียวกันเข้าไปฟันนางมณี และนางเญจวรรณ บ้านอยู่ใกล้ๆกันกับบ้านของผู้ตาย และเป็นญาติพี่น้องกัน
ขณะนั้น นายเตียงศักดิ์ ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกันมองเห็นเหตุการณ์จึงได้ตะโกนด่าผู้ก่อเหตุ เมื่อผู้ก่อเหตุได้ยินเสียง นายเตียงศักดิ์ ตะโกนมาด่า จึงได้เดินถืออาวุธมีด ตรงเข้าหา และทำร้ายร่างกายใช้มีดเล่มเดียวกันฟันศีรษะ นายเตียงศักดิ์ จนได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาในเบื้องต้นฆ่าบุพการี และพยายามฆ่าผู้อื่น