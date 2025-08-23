ชาวบ้านฮือ คัดค้านแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดตาลกง ขอเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งใหม่ เลือกพระไม่มีมลทิน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านตาลกง ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว่า 40 คน นำโดย นายประชุม สวนสวรรค์ อดีตไวยาวัจกรวัดตาลกง นายเจริญ บุญมา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 อดีตกรรมการวัดตาลกง เดินทางมาที่ ทำการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อ.ท่ายาง ยื่นหนังสือต่อพระราชวชิรธรรมวิมล เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอคัานการแต่งตั้งพระใบฏีกาสนทยา สิริวชิโร เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกง ต.มาบปลาเค้า โดยมีนายธานี พิกุลทอง ผอ.พศจ.เพชรบุรี ร่วมรับทราบ
นายประชุม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 พระครูวัชรกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดตาลกง องค์เก่า ได้มรณภาพ เป็นเหตุให้วัดตาลกงว่างเว้นจาก พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส มานานกว่า 1 ปี ต่อมาพระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ เจ้าคณะตำบลหนองจอกแต่งตั้ง พระใบฏีกาสนทยา สิริวชิโร อายุ 53 พรรษา 29 วิทยฐานะ นักธรรมเอก จากวัดมาบปลาเค้า มารักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกง ซึ่งต่อมาพระใบฏีกาสนทยาไม่เป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านตาลกง เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
โดยชาวบ้านอ้างว่าพระใบฏีกาสนทยา มีการเขียนลายมือชื่อคณะกรรมการแทนโดยไม่มีการขออนุญาตเจ้าของชื่อในใบอนุโมทนาบัตรรับเงินจำนวน 30,000 บาท ที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้วัดเพื่อสร้างหอระฆัง และยังโอนเงินจำนวนดังกล่างเข้าบัญชีส่วนตัว โดยหลังจากคณะกรรมการวัดทราบเรื่องได้มีการนำเอกสารหลักฐานการโอนเงินและปลอมแปลงลายมือชื่อไปส่งให้พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ เจ้าคณะตำบลหนองจอก ทราบเพื่อพิจารณาซึ่งพระใบฏีกาสนทยาฯ ยอมรับว่าทำจริง แต่เจ้าคณะตำบลก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ กับพระใบฏีกาสนทยา
แต่ต่อมาเจ้าคณะตำบลหนองจอก ได้แต่งตั้ง พระปลัดณรงค์ศักดิ์ นริสฺสโร (พระบอย) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตาลกง รูปใหม่แทน พระใบฏีกาสนทยา ซึ่งพระปลัดณรงค์ศักดิ์ ก็ไม่เป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านวัดตาลกง เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายด้าน ทั้งยังไม่มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับประชาชนที่อยู่รอบวัด และใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้เข้ามาทำบุญและปฏิบัติธรรมในวัดตาลกงน้อยลง เป็นเหตุให้ชาวบ้านคัดค้านพระปลัดณรงค์ศักดิ์ และต่อมาพระปลัดณรงค์ศักดิ์ได้ลาออกจากรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตาลกง
กระทั่งเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าคณะตำบล ได้เสนอชื่อพระใบฏีกาสนทยา เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกงอีกครั้ง และเจ้าคณะจังหวัดมีการลงนามแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดตาลกง โดยลงวันที่ในหนังสือแต่งตั้งวันที่ 26 สิงหาคมที่จะถึงนี้
ชาวบ้านและคณะศิษย์วัดตาลกง ซึ่งทราบเรื่องดังกล่าวจึงเดินทางมาคัดค้าน และแสดงเจตจำนงชัดเจน ไม่เอาพระมีมลทิน มาเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกง และขอให้เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ยกเลิกการแต่งตั้งพระใบฏีกาสนทยา และพิจารณาหาพระสงฆ์ที่มีความเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตาลกงต่อไป
เบื้องต้นพระราชวชิรธรรมวิมล เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ได้รับหนังสือ ร้องเรียนดังกล่าวไว้และรับจะดำเนินการตามความต้องการของชาวบ้าน โดยจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการสงฆ์ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งพระใบฏีกาสนทยา และให้เจ้าคณะอำเภอท่ายาง รักษาการเจ้าอาวาสวัดตาลกง และคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากพื้นที่อื่น มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส โดยจะไม่นำพระทั้ง 2 รูปที่ชาวบ้านเสนอคัดค้านมาพิจารณา