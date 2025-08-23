ชายอินเดียลงเล่นน้ำทะเลเกิดตะคริว หมดสติจมน้ำ พลเมืองดีช่วยขึ้นฝั่ง อาการหนัก

ชายอินเดียลงเล่นน้ำทะเลเกิดตะคริวจมน้ำ พลเมืองดีช่วยขึ้นฝั่ง อาการหนัก
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 23 สิงหาคม ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลจมน้ำ บริเวณชายหาดทางลงโรงแรมโคซี่บีช ภายในซอยเกษตรสิน ถนนเขาพระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินรีบเดินทางไปตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบชายชาวต่างชาติ เป็นชาวอินเดีย อายุประมาณ 30-40 ปี ไม่ทราบชื่อและนามสกุล อยู่ในอาการหมดสติ ชีพจรอ่อน เจ้าหน้าที่ได้ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาในสภาพอาการสาหัส
จากการสอบถามพนักงานร่มเตียงเล่าว่า เห็นชายต่างชาติรายดังกล่าวเดินมานั่งที่ชายหาด ขณะตนกำลังเก็บร่มเตียง หลังจากนั้นไม่นานชายคนดังกล่าวได้เดินลงไปเล่นน้ำ ก่อนสังเกตว่ามีอาการผิดปกติและจมหายไป จึงตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือให้คนที่อยู่ใกล้เคียงลงไปช่วยอุ้มขึ้นมาบนฝั่ง พร้อมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน คาดสาเหตุเกิดจากผู้ประสบเหตุลงเล่นน้ำแล้วเกิดตะคริว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โชคดีที่มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์และช่วยขึ้นฝั่ง ก่อนเจ้าหน้าที่จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป