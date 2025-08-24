วงจรปิดจับภาพโจรงัดห้องพักคอนโดในชลบุรี กวาดเงินสด-ทรัพย์สินเกือบล้าน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้เสียหายสาวรายหนึ่งนำภาพจากกล้องวงจรปิดออกเผยแพร่ผ่านสื่อ วอนช่วยติดตามคนร้าย หลังถูกโจรบุกงัดห้องพักภายในคอนโดย่านถนนพระตำหนัก ซอยเกษตรสิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทรัพย์สินมูลค่ารวมเกือบหนึ่งล้านบาทสูญหาย
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับ น.ส.แอม (นามสมมติ) อายุ 24 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เวลาประมาณ 23.50 น. ขณะตนและแฟนหนุ่มชาวเกาหลีได้ออกไปเที่ยวข้างนอก พอกลับมาพักผ่อนและตื่นในเช้าวันถัดมา พบว่าทรัพย์สินภายในห้องถูกคนร้ายรื้อค้นกระจุยกระจาย
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าคนร้ายปีนกำแพงเข้ามาทางด้านหลังห้อง ใช้เหล็กงัดบานกระจกเลื่อน ก่อนบุกเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินในห้อง โดยรายการทรัพย์สินที่สูญหาย ได้แก่ เงินสด 100,000 บาท นาฬิกามูลค่า 50,000 บาท กำไลหยกทองฮ่องกงมูลค่า 500,000 บาท และกระปุกออมสิน พร้อมทั้งยังพบว่าคนร้ายใช้ผ้าปิดกล้องวงจรปิดเพื่อปิดบังพฤติกรรม
ภายหลังเกิดเหตุ น.ส.แอม ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.เมืองพัทยา แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า จึงวอนสื่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งติดตามจับกุมคนร้าย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและหวังว่าจะได้ทรัพย์สินคืน