ระทึก! รถบัสกทม.-บึงกาฬ ผ่าฝนตกหนัก ไม่เห็นเทรลเลอร์เบรกกะทันหัน พุ่งชนยับ เจ็บอื้อ

ระทึก! รถบัสกทม.-บึงกาฬ ผ่าฝนตกหนัก ไม่เห็นเทรลเลอร์เบรกกะทันหัน พุ่งชนยับ เจ็บระนาว เทรลเลอร์อ้างเก๋งตัดหน้า
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลา 22.30 น. วันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต.ในเมือง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงจุดกลับรถ หลักกิโลเมตรที่ 141-142 บนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ พบรถทัวร์ปรับอากาศ สายกรุงเทพมหานคร-บึงกาฬ เลขทะเบียน 15-6618 กรุงเทพมหานคร พุ่งชนท้ายรถเทรลเลอร์ 18 ล้อ บรรทุกรถขุดตัก หรือรถแบ๊กโฮ เลขทะเบียน 70-0722 พังงา ท่ามกลางสายฝน มีผู้บาดเจ็บส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและขอความช่วยเหลือระงม
อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพฮุก.31 นครราชสีมา ต้องกระจายกำลังปิดเส้นทางจราจรชั่วคราวป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและส่วนหนึ่งใช้เครื่องมือตัดถ่างงัดร่างผู้โดยสารรวม 4 ราย ทราบชื่อคือ นางเพียร (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาว อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี น.ส.พิมพ์ชนก (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ชาว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร นายณัฐชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ชาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย และนางเซ่น อายุ 42 ปี สัญชาติลาว ติดอยู่ซากรถสภาพขาหัก ซึ่งใช้เวลากว่า 30 นาที โดยเคลื่อนย้ายนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ รพ.ป.แพทย์ 2
จากการสอบส่วนทราบว่า รถบัสคันดังกล่าว ก่อนเกิดเหตุได้นำผู้โดยสารมาเต็มคันรถออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หรือหมอชิต 2 มุ่งหน้าปลายทาง จ.บึงกาฬ ช่วงขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมา มีฝนตกลงมาตลอดเส้นทาง มีรถเก๋งแล่นตัดหน้ารถเทรลเลอร์จึงต้องห้ามล้อ เป็นเหตุให้รถบัสแล่นตามหลังมาในระยะกระชั้นชิด หยุดไม่ทันพุ่งชนชนท้ายรถเทรลเลอร์ ทั้งนี้ มีผู้โดยสารกว่า 10 ราย ส่วนใหญ่นั่งเบาะหลังจึงไม่ได้รับบาดเจ็บและประสงค์ต้องการเดินทางต่อ เจ้าหน้าที่ได้ประสานให้นำรถบัสมารับนำไปส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป