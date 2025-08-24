สุดชุ่ย ทิ้งถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว เกลื่อนบริเวณทางเข้าสวนป่าสิริกิติ์เมืองระยอง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากนายนิมิตร มากศิริ ประธานชุมชนสองพี่น้อง เขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ว่ามีการนำถุงน้ำยามาทิ้งบริเวณปากซอยศรีอำนวยสุข 1 ทางเข้าสวนป่าสิริกิติ์จำนวนมากถึง 40-50 ถุง
จึงไปตรวจสอบ พบถุงพลาสติกใสสีขาวระบุภาษาอังกฤษยี่ห้อหนึ่ง จากการค้นข้อมูลดูในกูเกิล ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการล้างไต ชาวบ้านในชุมชนทราบข่าวรู้สึกวิตกกังวลเกรงว่าเชื้อโรคจากถุงน้ำยาดังกล่าวจะแพร่กระจาย จึงวิงวอนให้เทศบาลนครระยองรีบนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยเร็ว
