จ่อยิง ‘คอน ทุ่งหล่อ’ ขาใหญ่ ร่อนพิบูลย์ ปมธุรกิจมืด ตร.ลงพื้นที่ สืบสวน เร่งล่าตัวคนร้าย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่บริเวณข้างบ้านหลังหนึ่ง ในหมู่ 7 บ้านทุ่งหล่อ ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดเหตุพบที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว บริเวณพื้นดินข้างบ้านพบศพผู้ตาย ชื่อนายนคร สืบสาย อายุ 42 ปี หรือ “คอน ทุ่งหล่อ” เจ้าของบ้าน สภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตในชุดนุ่งผ้าขนหนูสีน้ำตาลผืนเดียว มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขนาด เข้าเอว 1 นัดและศีรษะ 1 นัด บริเวณใกล้ศพผู้ตายพบยาบ้าจำนวน 1 เม็ดตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายนคร หรือ “คอน ทุ่งหล่อ” ผู้เสียชีวิตเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ เคยถูกจับกุมในหลายคดี ทั้งคดียาเสพติดและคดีพยายามฆ่าคดีชิงทรัพย์ โดยเข้าๆ ออกๆ เรือนจำเป็นว่าเล่น ทำให้มีคู่อริในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านหลายคน
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าช่วงเช้ามืดอาจจะมีคนร้าย เป็นคนรู้จักกันได้มาเรียกนายนครออกมายืนคุยตกลงอะไรกันบางอย่างในธุรกิจมืดบริเวณข้างบ้าน ก่อนที่คนร้ายอาจใช้ปืนยิงใส่เอวนายนครจนล้มคว่ำหน้าลง แล้วคนร้ายเดินเข้ามาจ่อยิงซ้ำที่ศีรษะอีก 1 นัด แล้วขี่รถ จยย.หลบหนี
ตำรวจสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นน่าเกิดจากความขัดแย้งในธุรกิจมืดกับคู่อริบางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากผู้ตายมีคู่อริหลายคน อาจจะทำให้คู่อริเก็บความแค้นมายิงสางแค้น ซึ่งทางตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย