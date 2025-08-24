รวบตัวนักโทษชาย หลบหนี ไปหาญาติที่อ่างทอง ราชทัณฑ์-ตร. เร่งคุมตัวกลับเรือนจำนนท์

ราชทัณฑ์-ตร. รวบตัวนักโทษชาย ขี่จยย.หนี ไปหาญาติที่อ่างทอง เร่งคุมตัวกลับเรือนจำนนท์
จากกรณี มีนักโทษชายหลบหนีจากพื้นที่ร้านหับเผย ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หลังรับแจ้งจึงนำกำลังสืบสวน สภ.เมืองนนทบุรี ทราบชื่อผู้หลบหนีคือ น.ช.อนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี เป็นผู้ต้องขังกองนอกประจำร้านหับเผยของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (ตำแหน่งพนักงานล้างจาน) โดยในขณะก่อเหตุยังสวมชุดนักโทษสีส้มของเรือนจำ ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ แลมเบรตต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 4 ขน 838 กรุงเทพมหานคร หลบหนีออกมา ภายหลังมีข้อมูลว่าหลบหนีมุ่งหน้า จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบ้านเกิด ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบ้านญาติของ น.ช.อนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี ที่หลบหนี พบว่าบ้านเปิดเงียบ สอบถามข้อมูลจากนางนุชจรินทร์ กิจงาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ซึ่งเป็นน้าของ น.ช.อนุชิต หรือมอส ผู้ต้องขัง เล่าว่า ครอบครัวของ น.ช.อนุชิต หรือมอส ผู้ต้องขัง นั้นย้ายไปพักอาศัยกันอยู่ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ส่วนบ้าน ใน ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นมีเพียงน้าสะใภ้อาศัยและคอยดูแลบ้านให้เท่านั้น
ทั้งนี้ทราบข่าวจากหลานสาว ซึ่งเป็นน้องสาวของ น.ช.อนุชิต หรือมอส บอก พร้อมเล่าว่า มอสได้โทรหาน้องสาวว่าหนีจากเรือนจำและขอเงินเพื่อจะไปหาเพื่อนแถววัดกระโดงทอง ซึ่งน้องสาวได้ชวนคุยเพื่อถ่วงเวลา เพื่อให้ตนประสานงานกับตำรวจไปจับกุมตัว แต่เมื่อไปถึงพบว่ามอสขับรถจักรยานยนต์หนีไปแล้ว ซึ่งน่าจะกลับไปหาย่าที่ จ.อ่างทอง จึงติดต่อสอบถามไปที่บ้านย่า บอกว่ามอสไม่ได้ติดต่อมา
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปหานายน็อต เพื่อนของ น.ช.อนุชิต หรือมอส เล่าว่า ตนรู้จักกับมอสแต่ก็ไม่ได้เจอหน้ากันมานานหลายปีแล้ว จนเมื่อวานช่วงเย็นมอสขับรถจักรยานยนต์มาวนหาตนเองหลายรอบทีแรกไม่เจอ จนตนเองกลับเข้ามาบ้าน จึงมีการทักทายกันว่าหายหน้าไปไหนมาไม่เจอกันเลย ซึ่งมอสก็ตอบกลับมาว่าพึ่งออกจากเรือนจำมา ซึ่งตอนนั้นตนเองยังไม่รู้ว่ามอสหลบหนีออกมาจกาเรือนจำ
จากนั้น มอสได้ขอยืมโทรศัพท์ โทรหาน้องสาว เพื่อขอเงินแต่ตอนนั้นน้องสาวยังไม่ให้และติดต่อกลับมาหาตนเองว่าให้ถ่วงเวลามอสไว้ เพราะมอสหนีออกมาจากเรือนจำ จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัว แต่มอสน่าจะรู้ตัว จึงขับรถจักรยานยนต์ออกไป ทีแรกคิดว่ามอสจะย้อนกลับมาหาในช่วงกลางคืนแต่ก็ไม่ได้กลับมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (24 ส.ค.) รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนนทบุรี ตำรวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำรวจอ่างทอง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมตัว น.ช.อนุชิต หรือมอส ผู้ต้องขัง ได้แล้ว พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับหลบหนี ที่บ้านญาติ ต.หัวไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ทางญาติได้ให้มอบตัว
จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางยานพาหนะที่ใช้หลบหนีขึ้นรถตู้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการต่อตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป