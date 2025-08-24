รองเจ้าคณะจังหวัด วอนแยกแยะ คนผิดคนถูก โยมใส่บาตรลดลง80% พระ-เณร เดือดร้อนนับแสน

วิกฤตศาสนา โยมใส่บาตรลด 7-80 % พระ-เณรหลายแสนรูปเดือดร้อนไม่มีอาหารฉัน รองเจ้าคณะจังหวัด วอนแยกแยะคนผิดคนถูก อย่าทอดทิ้งพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่อาคารพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (มจร.นม.) พระราชวัชรคุณบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดด่านใน อ.ด่านขุนทดและรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองอธิการบดี มจร.นม. ให้สัมภาษณ์หลังเสร็จภารกิจเป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทานและมอบโอวาทธรรมแก่คณาจารย์และนิสิต นักศึกษากว่า 1.6 พันคน เนื่องในกิจกรรมไหว้ครู ว่า สถานการณ์พุทธศาสนาทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา
ซึ่งมีจำนวนวัด 2,102 แห่ง มากที่สุดในประเทศไทย กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตศรัทธาจากข่าวพระสงฆ์ประพฤติผิดวินัย เช่น วัดศาลาลอย ถือเป็นวัดเก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐานเก็บอัฐิของท้าวสุรนารี (ย่าโม) เดิมต่อวันมีประชาชนมาทำบุญคึกคักเฉลี่ย 2-3 พันคน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะนี้มีคนทำบุญบางตาเหลือไม่ถึง 300 คน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนตักบาตรลดลงร่วม 7-80 % บางวันแทบไม่มีคนใส่บาตร ทำให้พระ-สามเณร เดือดร้อนไม่มีอาหารฉันเพล
“สิ่งที่ควรมองเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและมิใช่เรื่องใหม่ เป็นความผิดของบุคคลมิใช่พุทธศาสนาโดยรวม พระธรรมและพระสงฆ์ยังคงมีคุณค่าสำคัญต่อสังคม การทอดทิ้งพุทธศาสนาอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของศาสนาและสังคม พุทธศาสนิกชนควรแยกแยะระหว่างการปฏิเสธพระประพฤติผิดและการรักษาคุณค่าของศาสนาไว้ เพื่อให้พุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในสังคมต่อไป ต้องยอมรับข่าวพระสงฆ์ที่ปรากฏตามสื่อ
มีผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยการทำบุญ ทํานุบํารุงศาสนา แต่สิ่งหนึ่งฝากญาติโยม พุทธศาสนิกชน คำสอนของพระพุทธเจ้าและองค์รวมนั้นไม่ผิด หากท่านทั้งหลายจะปฏิเสธหรือลงโทษก็ต้องแยกแยะ พระ-เณรหลายแสนรูปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ในศีลาจารวัตรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญไม่มียศไม่มีตำแหน่ง
อยู่ได้ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้า บารมีพระธรรม บารมีพระสงฆ์ หากญาติโยมทอดทิ้ง สิ่งที่เกิดขึ้นพระภิกษุสามเณรอาจอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาสิกขา ฝากท่านทั้งหลายอย่างทอดทิ้งให้เอาศาสนาไว้ก่อน เพราะมีคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมือง อาจจะโกรธเคืองก็ให้ปฏิเสธเฉพาะพระที่ประพฤติผิด เจริญพร” รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา กล่าว