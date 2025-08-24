พระก๊งเหล้า คว้าขวดฟาดศีรษะลูกศิษย์วัดดับ ก่อนเผ่นหนี ยังจับตัวไม่ได้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเผยพฤติกรรม

พระร่วมก๊งเหล้า คว้าขวดเหล้าฟาดศีรษะ ลูกศิษย์วัดดับ หลังมีปากเสียง ก่อนเผ่นหนี ยังจับตัวไม่ได้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเผยพฤติกรรม
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 สภ.เมืองนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตภายในศาลาวัดศาลาทอง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ที่เกิดเหตุในศาลา พบศพ นายสมศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี นอนเสียชีวิต จมกองเลือด มีบาดแผลฉกรรจ์ที่บริเวณศีรษะจากการถูกตีด้วยของแข็ง ใกล้กันพบขวดสุราขาวแตกกระจาย และร่องรอยการตั้งวงดื่มสุรา
สอบถาม ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายนั่งดื่มสุรากับเพื่อนอีก 2-3 คน จากนั้น พระติ๊ก เป็นพระจากที่อื่น และขอจำวัดชั่วคราว เดินเข้ามาต่อว่าผู้ตาย มีปากเสียงทะเลาะรุนแรง ก่อนพระติ๊กจะใช้ขวดเหล้าขาวฟาดเข้าศีรษะนายสมศักดิ์ จนล้มลงและเสียชีวิตในที่สุด หลังก่อเหตุพระติ๊ก ได้หลบหนี ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่กุฏิที่พระติ๊กจำวัดอยู่ แต่ไม่พบตัว พบเพียงพัดลมที่เปิดทิ้งและคราบเลือด
ผู้สื่อข่าวสอบถาม นายสุเวช (สงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ปกติพระติ๊กมักจะใช้ตนไปซื้อเหล้าขาวเป็นประจำ พระติ๊กเกลียดนายสมศักดิ์อยู่แล้ว ในวันเกิดเหตุพระติ๊กดื่มสุราขาวหมดไป 1 ขวดใหญ่ ก่อนจะเข้าไปทำร้ายนายสมศักดิ์ โดยใช้ทั้งมือและเท้ากระทืบซ้ำ ตนพยายามห้ามปราม แต่ก็ถูกทำร้ายจนต้องหลบออกมา หลังจากนั้นพระติ๊กลากร่างของนายสมศักดิ์ไปอีกทางหนึ่ง ก่อนจะหลบหนีไป และทราบมาว่า พระติ๊กมีนิสัยโมโหร้าย และเคยฆ่าคนมาแล้ว ตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายอีก เนื่องจากตำรวจยังจับตัวไม่ได้
ด้าน พระวิชัย อัคคะชัยโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาทอง กล่าวว่า พระที่ก่อเหตุมีชื่อว่า พระมงคล เตชะธรรมโม หรือพระติ๊ก อายุประมาณ 45 ปี เป็นพระมาจากจังหวัดสระแก้ว ก่อนหน้านี้เคยไปจำพรรษาที่สาขาวัดเขาสุกิมประมาณ 1 ปี มีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าจนถูกโยมอุปถัมภ์ร้องเรียน คณะสงฆ์จึงตรวจสอบและให้พ้นออกจากวัดในวันนั้น เจ้าอาวาสรูปเดิมจึงให้มาพักอยู่ที่วัดศาลาทองเป็นการชั่วคราวหลังเข้าพรรษามาได้ประมาณ 3 อาทิตย์
ขณะอยู่ที่วัดศาลาทอง พระติ๊กมีพฤติกรรมไม่ค่อยพูดคุยกับใคร ไม่ทำกิจวัตรของสงฆ์ ไม่ลงฉันภัตตาหารพร้อมหมู่คณะ แต่จะออกไปบิณฑบาตกับนายสุเวชซึ่งเป็นคนที่ไปซื้อเหล้าให้เป็นประจำ ทางเจ้าอาวาสได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากออกพรรษาเมื่อไหร่ ก็จะให้พระติ๊กออกจากวัดไป แต่ไม่ทันออกพรรษา พระติ๊กก็มาก่อเหตุฆ่าคนตาย