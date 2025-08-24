สุดอาลัย พลทหาร ลูกชายป้ามีนา บวชหน้าไฟ ส่งแม่ครั้งสุดท้าย เผยกำลังใจดี

อาลัยเศร้า พลทหาร ลูกชายป้ามีนา บวชหน้าไฟ ส่งแม่ครั้งสุดท้าย เผยกำลังใจดี พร้อมปฏิบัติภารกิจ ชายแดนเขมร
จากกรณีป้ามีนา วัย 62 ปี เจ้าของร้านอาหาร ถูกน.ส.จารุวรรณ ลูกค้า แทงในร้านจนเสียชีวิต ทราบต่อมา ป้ามีนาคือแม่ของพลทหารนิรัช อายุ 22 ปี สังกัด พัน 3 ร.31 รอ. ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี ซึ่งประจำอยู่แนวชายแดนประสาทตาควาย จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ที่วัดศรีภิรมย์ หมู่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้มีการจัดพิธีฌาปนกิจศพ ป้ามีนา โดยมี พลทหารนิรัช ลูกชายบวชหน้าไฟ เพื่ออุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความเศร้าโศก ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านจำนวนมากต่างมาร่วมไว้อาลัย จากนั้นได้มีการทำพิธีทางศาสนาและมีทหารจากกองพันต้นสังกัดลูกชายป้ามีนา ร่วมเคลื่อนศพสู่เมรุ ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของผู้มาร่วมงาน
ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธีฌาปนกิจและพิธีทางศาสนา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ พลทหารนิรัช กล่าวว่า จะเคลียร์สิ่งของในร้านแม่ให้เสร็จ และจะกลับเข้าหน่วยเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ต่อไป พร้อมย้ำว่า มีกำลังใจในการกลับไปต่อสู้รักษาอธิปไตยชาติเหมือนเดิม เพราะเป็นหน้าที่ชายชาติทหาร