ยังไง! เจอบ้าน หลวงพ่ออลงกต ที่ขอนแก่น ชาวบ้านบอกรู้จัก มีอีกชื่อ พระจอร์จ ใจดี ยิ้มเก่ง

ยังไง! เจอบ้าน หลวงพ่ออลงกต ที่ขอนแก่น ชาวบ้านบอกรู้จัก มีอีกชื่อ พระจอร์จ ครอบครัวเคยทำงานสังกัดกรมทางหลวง ปัจจุบันเกษียณอายุราชการและย้ายออกไปหมดแล้ว
เมื่อเวลา 15.30 น.. วันที่ 24 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูล เพื่อตามหาบ้านของ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี หลังมีข้อมูลว่าเป็นชาวขอนแก่นตั้งแต่กำเนิด
ผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ฉบับปี 2526 ระบุเป็นบ้านภายใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการตรวจสอบพบว่าที่อยู่ดังกล่าวเป็นบ้านพักข้าราชการของสำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น กรมทางหลวง
ผู้สื่อข่าวพบกับชาวบ้านที่มีบ้านพักใกล้กับบ้านเลขที่นี้ภายในสำนักงาน โดยเล่าให้ฟังว่า บ้านเลขที่ดังกล่าวเดิมเป็นบ้านของพ่อเฉย พ่อของหลวงพ่ออลงกต ซึ่งทุกคนไม่ได้เรียกหลวงพ่ออลงกต แต่คนคุ้นเคยจะเรียกกันว่าพระจอร์จ และนิสัยของพระจอร์จหรือหลวงพ่ออลงกตนั้น มีแต่เรื่องราวดีๆ มอบให้กับสังคม พระจอร์จจะแวะเวียนมาบอกบุญเสมอปีละครั้ง ในช่วงวันเกิดโรงเรียนที่พระจอร์จเคยศึกษา คือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ช่วงที่พ่อเฉยยังมีชีวิตนั้น พ่อเฉยจะทำว่าวให้เด็กๆ ในละแวกนี้เล่นสนุกสนาน เป็นที่รักของคนในชุมชนเช่นกัน
เพื่อนบ้าน เล่าอีกว่า ส่วนพี่สาวของพระจอร์จ หรือหลวงพ่ออลงกต ขายข้าวแกงอยู่ตรงข้ามบ้านพักข้าราชการ และบ้านของครอบครัวพระจอร์จนั้น จะอยู่ติดกับรั้วของสำนักงานทางหลวง ซึ่งมีการสร้างประตูเหล็กให้ไปมาได้สะดวก แต่พอครอบครัวพระจอร์จเกษียณก็พากันย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
บ้านพักปัจจุบันก็ไม่มีใครอยู่ และบ้านส่วนตัวก็ไม่มีใครอยู่อาศัยเช่นกัน โดยพระจอร์จนั้นออกจากบ้านไปช่วงปี 2527 แต่พระจอร์จนั้นจะกลับมาที่บ้านส่วนตัวทุกปี หลังจากเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อมาทำบุญวันเกิดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่เป็นศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเสมอ
เพื่อนบ้านเล่าว่า นอกจากนี้ช่วงที่พระจอร์จเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลันนั้น ยังเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วย เป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง และคาดว่าเรียนจบ ม.ต้น ก็ไปต่อสายอาชีพที่โรงเรียนเทคนิคขอนแก่นใกล้บ้าน แต่ทุกคนจะไม่รู้ว่าชื่อและนามสกุลจริงของพระจอร์จชื่ออะไร มาทราบจากข่าวเช่นกัน แต่พ่อของพระจอร์จนั้น ชื่อเฉย แต่ไม่มีใครทราบนามสกุลว่านามสกุลอะไร พอเห็นข่าวก็รู้สึกตกใจ และสงสารพระจอร์จ ไม่อยากจะเชื่อ เพราะเท่าที่เคยเห็นเคยสัมผัสเป็นคนใจดี
ต่อมาผู้สื่อข่าวพบกับนางจารุณี ประธานชุมชนบะขาม ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในซอยอำพล โดยกล่าวว่า เป็นประธานชุมชนมาตั้งแต่ปี 2543 สมัยนั้นถ้าจำไม่ผิด หลวงอลงกตเป็นพระแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ตนทราบนั้นเป็นข้อมูลที่ทราบในฐานะของประธานชุมชนได้สำรวจสำมะโนประชากร เดิมบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อเฉย พ่อของหลวงพ่ออลงกต ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อนี้ แต่ตนจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร เพราะนานแล้ว นามสกุลของพ่อเฉย ก็จำไม่ได้เช่นกัน โดยที่บ้านหลังนี้จะมีพ่อเฉย ซึ่งภรรยาพ่อเฉยเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นหลายปี
“พ่อเฉยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน บ้านก็เป็นของลูกสาว ซึ่งเป็นพี่พระอลงกต ส่วนพระอลงกตสมัยเป็นวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยอยู่ที่บ้าน มาเป็นครั้งคราว หลังจากพ่อเฉยเสียชีวิตก็หายไป ทราบคร่าวๆ ว่าไปบวช กระทั่งมาเห็นอีกทีเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแล้ว โดยพระอลงกตจะมาบ้านช่วงหลังสงกรานต์ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นช่วงวันเกิดพระอลงกต”
นางจารุณี กล่าวต่อว่า พอเห็นข่าวส่วนตัวไม่ได้ตกใจ คิดอยู่ว่าสักวันต้องออกมาในลักษณะนี้ เพราะเงินเยอะ ไม่อยากจะพูดว่าเห็นเงินเยอะแล้วเกิดกิเลส พระก็คนคนหนึ่ง ซึ่งกิเลสไม่ได้อยู่ที่พระ แต่โยมเป็นคนนำกิเลสไปให้ จากแรกๆ ตั้งใจจริงพอเงินเยอะก็ทำให้เผลอได้
ที่มา ข่าวสด