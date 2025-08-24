ควันดำลอยคลุ้ง เพลิงโหมโรงงานเพาะกัญชา จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำรถน้ำจำนวน 3 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานร้าง บริเวณ ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่เกิดเหตุ เป็นโรงงานที่ปิดกิจการแล้ว พบเพลิงลุกไหม้ บริเวณด้านหลังออฟฟิศ เจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 15 นาที ตรวจสอบพบต้นเพลิง เป็นแผ่นพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นแผ่นลองเพาะต้นกล้ากัญชา วางกองทับกันอยู่ นอกจากนี้ ไฟยังลามไปไหม้พื้นหญ้าบริเวณใกล้เคียงด้วย
นายกริช อายุ 41 ปี ญาติผู้เช่าโรงงาน เปิดเผยว่า โรงงานนี้เคยถูกเช่าเพื่อทำโรงเพาะต้นกล้ากัญชา แต่ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อส่งคืนเจ้าของโรงงาน โดยมีชาวจีนเฝ้าดูแลอยู่ ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าไหม้เพราะอะไร เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป