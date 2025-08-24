นักโทษชาย เผยสาเหตุหลบหนีออกเรือนจำ เหตุคิดถึงลูกที่เพิ่งคลอด 5 เดือน
จากกรณี นช.อนุชิต สุขสุด อายุ 29 ปี ผู้ต้องขัง คดีพยายามลักทรัพย์ ถูกศาลตัดสินจำคุก 1 ปี ตั้งแต่ปลายปี 2567 ได้หลบหนีออกจากเรือนจำ แม้จะครบกำหนดพ้นโทษในอีก 4 เดือนข้างหน้า ล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสืบทราบว่า นช.อนุชิต ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านญาติในอำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง จึงได้ติดตามไปจับกุมตัวได้ที่วัดเขาบวช หมู่ 2 ต.ห้วนไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ต่อมาเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นช.อนุชิต กลับมายัง สภ.เมืองนนทบุรี ระหว่างนำตัวมาห้องสืบสวน นช.อนุชิตมีสีหน้าเคร่งเครียด โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาสอบถาม นช.อนุชิต ถึงสาเหตุที่หลบหนี
นช.อนุชิตกล่าวว่า หลบหนีเพราะคิดถึงลูกที่เพิ่งคลอดได้ประมาณ 5 เดือน ที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ระหว่างนั้นแม่ของตนทราบว่าตนจะถูกจับ ได้เดินทางมาดู
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่ของ นช.อนุชิต เข้ามาพูดคุยกับลูกชาย พร้อมกล่าวว่า เข้าใจสาเหตุที่ลูกหลบหนี เพราะคิดถึงลูกที่ยังเล็ก แต่อยากให้ลูกอดทนและยอมรับผิดที่หลบหนี ตนจะรอจนพ้นโทษออกมา และกลับตัวเป็นคนดี
ทั้งนี้ นี้ นช.อนุชิตจะถูกดำเนินคดีเพิ่มในข้อหาลักทรัพย์อีกด้วย เนื่องจากขณะหลบหนีได้ลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่เรือนจำไป และจะถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี