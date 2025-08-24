ฉาวอีก ! เจ้าคณะอำเภอ จับเจ้าอาวาสตรวจฉี่ หาสารเสพติด-เหล้า หลังชาวบ้านรวมตัว ฮือขับไล่

ฉาวอีก ! เจ้าคณะอำเภอ จับ เจ้าอาวาสตรวจฉี่ หาสารเสพติด-เหล้า หลังชาวบ้านรวมตัว ฮือขับไล่ จะทราบผลภายใน 7 วันหลังตรวจ ชาวบ้านเตรียมร้องเรียนเรื่องอื่นอีก
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.68 ชาวบ้านกว่า 200 คน รวมตัวขับไล่ พระอนัน อายุ 57 ปี เจ้าอาวาสวัดใน อ.หนองแค จ.สระบุรี สืบเนื่องจากกลุ่มชาวบ้านไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดได้ เนื่องจากพบความผิดปกติในเรื่องการบริหารงานภายในวัดและเรื่องเงินวัด โดยไม่สามารถชี้แจงได้
ต่อมา พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค และเจ้าอาวาสวัดบ้านลาด เดินทางมายังวัดที่เกิดเรื่อง พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง โดยมีกลุ่มชาวบ้านขอให้นำเจ้าอาวาสไปตรวจหาสารเสพติดและสุราก่อน จากนั้นเจ้าคณะอำเภอเข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาส โดยขอให้เจ้าอาวาสตรวจหาสารเสพติดและสุรา ซึ่งเจ้าอาวาสยอมให้ตรวจ โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลหนองแค เข้ามาทำการตรวจ ทางคณะแพทย์เผยผลการตรวจแอลกอฮอล์จะทราบได้ 7 วันหลังทำการตรวจ
พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอหนองแค เผยว่า ที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ยินเรื่องนี้มาสักพักแล้ว อาตมาไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมกำชับให้เจ้าคณะตำบลคอยตรวจสอบอยู่ ซึ่งคิดว่าเรื่องที่ชาวบ้านกล่าวมา ถ้า 100 คนก็จะเป็น 100 เรื่อง ในวันนี้จึงคิดว่าจะให้ 2 ประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยกันอยู่ก่อนคือ เรื่องของสุราและยาเสพติด ส่วนเรื่องอื่นจะค่อยๆ แก้ปัญหากันในเรื่องที่ชาวบ้านไม่พอใจอะไรกัน ซึ่งเจ้าอาวาสยอมให้ตรวจแล้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้เบาใจในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องอื่นที่ทางชาวบ้านขุ่นข้องใจ ก็จะให้ชาวบ้านทำเอกสารขึ้นมาร้องกับเจ้าคณะตำบลว่ามีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อที่อาตมาจะได้ลงมาตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ไป
จากนั้นกลุ่มชาวบ้านนำเรื่องมาชี้แจงกับชาวบ้านถึงการตรวจสอบของเจ้าคณะอำเภอว่า ในวันนี้จะตรวจสอบหาสารเสพติดและเหล้าก่อน ซึ่งจะทราบผลภายใน 7 วันหลังทำการ และจากนี้ให้ชาวบ้านเขียนข้อขุ่นข้องใจในตัวเจ้าอาวาสและนำมาส่งยังผู้ใหญ่บ้าน เพื่อส่งให้เจ้าคณะตำบลและส่งต่อไปยังเจ้าคณะอำเภอ เข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง ทำให้ชาวบ้านพอใจ และช่วยกันเขียนข้อความส่ง ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้าน
นายปัญญา ไทยเจริญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เล่าว่า ชาวบ้านสงสัยว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด ดื่มสุราหรือไม่ จึงอยากให้ตรวจสอบให้กระจ่าง