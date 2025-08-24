พี่สาวคาใจ ขอให้พิสูจน์สาเหตุน้องเสียชีวิต ขณะกลับจากไปรักษาอาการแปลกกับสำนักดังเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม กรณีมีคนไปพบศพ น.ส.นวลจันทร์ กองสุข อายุ 55 ปี ชาวม.11 บ้านกุดชุมแสง ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตอยู่ริมถนนบ้านลาด-โพธิ์เรียง หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี หลังเดินทางจากบุรีรัมย์ ไปรักษาอาการผิดปกติของตัวเองที่สำนักของหมอดังแห่งหนึ่งได้ประมาณ 3 วัน
เบื้องต้นพบว่ามีเชือกติดอยู่ที่คอของผู้เสียชีวิต และบริเวณลำคอและตามลำตัวมีรอยเขียวช้ำ ซึ่งตำรวจที่เพชรบุรี ยังไม่ฟันธงว่าเป็นการฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆาตกรรม ซึ่งจะต้องทำการพิสูจน์อีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางสำเภา กองสุข อายุ 69 ปี พี่สาวผู้เสียชีวิต เล่าว่า ก่อนหน้านี้น้องสาวมีอาการแปลกๆ พูดคุยคนเดียวสุดท้ายน้องสาวคิดว่าถูกคุณไสย น่าจะมีคนเอาของใส่จนมีอาการผิดปกติ จากนั้นจึงได้เดินทางไปหาลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ เพื่อให้ลูกสาวพาไปหาสำนักหมอชื่อดังที่เพชรบุรี เพื่อรักษาอาการถูกของใส่ ลูกสาวจึงได้พาไปตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.เพื่อรักษาอาการผิดปติดังกล่าว
ทั้งนี้ทางสำนักดังกล่าว ได้แจ้งว่าน้องสาวไม่ได้โดนของใส่ แต่เพื่อความสบายใจจึงให้น้องสาวพักดูอาการประมาณ 2-3 สัปดาห์ จนกระทั่งมาทราบข่าวในเวลาต่อมาว่าน้องสาวได้เสียชีวิตแล้ว
นางสำเภา เล่าด้วยว่า สาเหตุที่น้องสาวเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่ทราบ คาดว่าน้องสาวน่าจะแอบหนีออกมาเพราะคิดถึงบ้านแล้วมาเสียชีวิตกลางทางคือห่างจากสำนักของหมอที่ไปรักษาอาการประมาณ 500 เมตร
ส่วนตัวเบื้องต้นไม่ติดใจในการเสียชีวิตของน้องสาว เพราะที่ผ่านมาเคยมีอาการแบบนี้แล้วหลายครั้ง เคยไปรักษาอาการจิตเวชมาก่อน มีความเป็นไปได้ที่น้องสาวจะเสียชีวิตเอง แต่ก็อยากจะให้มีการพิสูจน์การเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อทางครอบครัวที่บุรีรัมย์จะได้สบายใจ