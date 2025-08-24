ชาวจีน ยกพวกรุมทำร้ายเพื่อนบ้าน เจ็บหนัก หลังชวดกินปูนึ่ง ราคา 4 พัน เหตุไรเดอร์ส่งผิดบ้าน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง บริเวณซอยเขาโล หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังหนึ่ง สามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน ปรากฏภาพกลุ่มชายหญิงเกือบ 10 คน ซึ่งเป็นชาวจีนและชาวไทย ร่วมกันบุกเข้าไปทำร้ายผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังดังกล่าว
เหตุดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย คือ นายมาร์ อายุ 34 ปี ชาวจีน แต่ถือพาสปอร์ตสัญชาติกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้เช่าบ้าน และอีกคนคือคนดูแลสวนของบ้าน (ยังไม่ทราบสัญชาติ) ทั้ง 2 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ไรเดอร์ส่งอาหาร ซึ่งเป็นปูนึ่ง มูลค่าประมาณ 4,000 บาท มายังบ้านหลังที่เกิดเหตุ โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ้านของผู้สั่ง เจ้าของบ้านจึงเผลอรับไว้และกินจนหมด
ต่อมาเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นผู้สั่งอาหาร เดินทางมาทวงถาม แต่กลับมีปากเสียงกัน เนื่องจากเจ้าของบ้านตอบกลับด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ก่อนเหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นการรุมทำร้ายกันตามภาพที่ปรากฏในคลิปจากกล้องวงจรปิด
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าของบ้านได้มอบหมายให้คนในบ้านเข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.หนองปรือ ซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่สอบสวนและรวบรวมหลักฐานจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้
กลุ่มผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังติดกัน และหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุได้ตัดสินใจเข้ามอบตัวในช่วงเย็นของวันที่ 24 สิงหาคม โดย พ.ต.ท.ธนา วิเศษชัย รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.หนองปรือ ได้เข้าพูดคุยกับผู้ต้องหา ทราบชื่อภายหลังว่า นายวันชัย หรือ นก อายุ 45 ปี ทำหน้าที่เป็นคนดูแลสวนของบ้านชาวจีนหลังที่ก่อเหตุ
นายวันชัยให้การว่า ในวันเกิดเหตุ อาม่า อายุประมาณ 60-70 ปี ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าของบ้าน ได้สั่งปูนึ่งผ่านแอพพลิเคชันร้านอาหารจีนชื่อดัง มูลค่า 4,000 บาท แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอาหารมาส่ง จึงโทรไปสอบถามกับทางร้านอาหาร ได้รับคำตอบว่าอาหารได้ส่งไปยังบ้านหลังหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
เมื่อทราบว่าถูกส่งผิดบ้าน อาม่าจึงเดินไปสอบถาม แต่กลับได้รับคำตอบในทำนองว่า “กินหมดแล้ว มีอะไรหรือเปล่า” ทำให้อาม่าไม่พอใจ โทรแจ้งบุตรชายให้ทราบเรื่อง จากนั้นลูกชายพร้อมพวกได้เดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อพูดคุย แต่กลับมีปากเสียงกันรุนแรง จนตนบันดาลโทสะ ร่วมลงมือก่อเหตุทำร้ายเจ้าของบ้านจนได้รับบาดเจ็บ และขอยอมรับผิดในสิ่งที่ทำ
ด้าน พ.ต.ท.ธนา วิเศษชัย เปิดเผยว่า ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกประวัติของผู้ที่เข้ามามอบตัวไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของคดีความนั้น ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ เนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุได้มากกว่าหนึ่งราย จึงได้ให้ผู้ที่มอบตัวประสานให้ผู้เกี่ยวข้องรายอื่น รวมถึงเจ้าของบ้านที่ก่อเหตุ เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป