รวบสาวใหญ่ พ่วง 3 หมายจับ เปิดบัญชีม้า เหยื่อเสียหาย รวมกว่า 7 แสน อ้างไม่รู้ นำไปทำผิดกม.

รวบสาวใหญ่ พ่วง 3 หมายจับ เปิดบัญชีม้า เหยื่อเสียหาย รวมกว่า 7 แสน เจ้าตัวอ้างไม่รู้ นำไปทำผิดกม.
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ตำรวจจับกุมตัว นางอรวรรณ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานี ที่ 230/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีออนไลน์ โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงผ่านบัญชีม้า ซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางออนไลน์ มูลค่าความเสียหายกว่า 700,000 บาท
ผู้เสียหายให้การว่า ถูกหลอกในลักษณะการชักชวนคุยในเชิงชู้สาว จากนั้นจึงมีการชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ กระทั่งสูญเงินจำนวนมาก และพบว่าบัญชีที่เงินถูกโอนเข้าไป มีชื่อของ นางอรวรรณ เป็นเจ้าของ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางอรวรรณ ยังมีหมายจับอีก 2 หมาย จากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพิษณุโลก รวมเป็นทั้งหมด 3 หมายจับ โดยมีความเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าเช่นเดียวกัน
พ.ต.ท.สิรภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้คดีลักษณะนี้ในเขตพื้นที่ สภ.ปากคลองรังสิต จะยังมีไม่มาก แต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ พร้อมฝากเตือนไปยังประชาชน หากพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวถูกหลอก ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใดก็ตาม ให้รีบมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ทันที
ขณะเดียวกัน นางอรวรรณ กล่าวว่า ไม่ทราบว่าเป็นบัญชีม้า และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแต่อย่างใด โดยเล่าว่า เมื่อก่อนเคยเล่นเฟซบุ๊ก และได้พบโพสต์เกี่ยวกับการซื้อขายบัญชีธนาคาร จึงได้ทักไปสอบถามจากบุคคลหนึ่ง โดยอีกฝ่ายแจ้งว่าเป็นการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ ใช้เพียงการสแกนใบหน้าเท่านั้น ตนจึงยินยอมเปิดบัญชีให้ทั้งหมด 3 บัญชีจากต่างธนาคาร ได้ค่าตอบแทนบัญชีละ 600 บาท
นางอรวรรณ กล่าวต่อว่า ระหว่างการเปิดบัญชี ฝ่ายตรงข้ามได้โทรวิดีโอคอลเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกลับอีก และไม่เคยตรวจสอบความเคลื่อนไหวในบัญชีที่เปิดให้เลย เพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายจะนำไปใช้ในทางการขายของออนไลน์ ในขณะนั้น ยังไม่มีข่าวเรื่องบัญชีม้าแพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน จึงไม่ได้ตระหนักถึงความผิด และเพิ่งมาทราบภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุม
ทั้งนี้ ตำรวจแจ้งข้อหา “ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และร่วมกันฉ้อโกง หรือเปิดเผย หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่นใด”