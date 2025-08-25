นักดนตรีดับสลด ขับเก๋งกลับบ้านกลางดึก มุดท้ายบรรทุก 6 ล้อ หลังคาปลิว-ชิ้นส่วนรถกระจายเกลื่อน
เมื่อเวลา 03.50 น. วันที่ 25 สิงหาคม ร.ต.อ.ภัค จำใบรัตน์ รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์เก๋งพุ่งชนท้ายรถยนต์บรรทุกหกล้อขนาดใหญ่ ก่อนปลิวลอยตกถนนลงไปอยู่ในฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง P ริมทาง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่บริเวณถนนทางหลวงชนบท ฉช.3001 ฉะเชิงเทรา-อ่อนนุช ด้านฝั่งขาออก กทม. พื้นที่ ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา จึงเดินทางไปสอบสวนยังในที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก 6 ล้อแบบช่วงยาวขนาดใหญ่ มีเครนเฮียบติดตั้งอยู่ที่ด้านหลัง ยี่ห้ออีซูซุ (240) หัวสีขาวทะเบียน บรรทุกเครื่องจักรกลกวาดพื้นถนนขนาดใหญ่มาด้วย 1 เครื่อง อยู่ที่ด้านบนกระบะ จอดห่างเลยจากจุดเกิดเหตุไปยังด้านหน้าประมาณ 40 เมตร มีนายทศพล อายุ 32 ปี ชาว ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็นคนขับ
ขณะที่บริเวณภายในฟาร์มกุ้ง ซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ลูกกุ้งพีทรงกลมขนาดใหญ่หลายบ่อ และมีโอ่งน้ำลายมังกรจำนวนหลายใบวางเรียงราย พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจ๊ส สีส้มโอรส ปลิวลอยลงไปตกใส่ลักษณะนอนตะแคงข้าง สภาพส่วนบนทั้งหลังคาฝากระโปรงและกระจกหน้า รวมถึงประตูถูกฉีกออกจากตัวรถจนอยู่ในสภาพคล้ายกับรถเปิดประทุน ตัวเครื่องยนต์หลุดออกจากแท่นมากองอยู่ที่ด้านหน้ารถ และยังมีชิ้นส่วนอีกจำนวนมากปลิวกระจัดกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณ รวมทั้งชิ้นส่วนราวเหล็กและโครมไฟท้ายของรถบรรทุก 6 ล้อด้วย
โดยมีร่างของคนขับรถยนต์เก๋งกระเด็นออกมาตกอยู่ที่ข้างโอ่งน้ำนอกตัวรถ ห่างประมาณ 1 เมตรลักษณะเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำ สวมกางเกงยีนส์สีน้ำเงิน มีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในซอกของโอ่งน้ำ ทราบชื่อต่อมา คือ นายภูวพัชร แป้นศรี อายุ 34 ปี โดยในตัวรถยังพบกระเป๋าใส่กีตาร์ไม่ทราบชนิดและยี่ห้อ รวมถึงกระเป๋าสะพายสีดำตกอยู่
จากการสอบถาม นายทศพล คนขับรถบรรทุกเล่าว่า ขณะเกิดเหตุหลังเลิกงานจากไซต์งานก่อสร้างทำถนนบริเวณทางเชื่อมสาย 7 ใกล้ด่านเก็บเงินลาดกระบัง ได้ขับรถ เพื่อที่จะกลับบริษัทในตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตามเส้นทาง ในช่องทางด้านซ้ายจาก 2 ช่องจราจรขาออก เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงจากการถูกพุ่งชนที่ด้านท้ายดังสนั่น และจากแรงกระแทกยังทำให้ตัวรถคันของตนถูกดันส่งให้พุ่งออกไปข้างหน้าด้วย โดยไม่ทราบว่าเขามาพุ่งชนได้อย่างไร จากนั้นจึงได้หยุดรถลงไปดูจึงพบว่ามีรถเก๋งพุ่งเข้ามาชนท้ายแล้ว
ขณะที่ ร.ต.อ.ภัค กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่เห็น ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากเบื้องต้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
ส่วนด้านชาวบ้านที่เข้ามามุงดูเหตุการณ์ ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักดนตรี ที่ได้ขับรถไปเล่นดนตรีในร้านอาหารย่านหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กทม. และขณะเกิดเหตุน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้าน ในเขตพื้นที่ ต.หนองจอก อ.บางปะกง โดยจะไปกลับรถที่บริเวณใต้สะพานหน้าวัดประเวศวัฒนาราม และเลี้ยวเข้าซอยทางลัดเข้าวัดสามแยก และอาจจะขับมาเร็วและหลับใน หรืออาจจะมองไม่เห็นไฟท้ายของรถยนต์บรรทุก จึงทำให้ขับมุดเข้าไปที่ท้ายรถดังกล่าว