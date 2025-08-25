ฝนตกถนนลื่น เก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้า รถพังยับ หญิงท้อง 6 เดือนเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกชะงาย พร้อมหน่วยกู้ภัยพัทุลง เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า บนถนนสายพัทลุง–ตรัง หมู่ 3 ต.นาท่อม อ.มือง จ.พัทลุง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีบอร์นเทา พุ่งชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทาง สภาพตัวรถพังยับเยิน ภายในมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 6 เดือน ทราบชื่อคือ นางชาลินี (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ชาวอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นผู้ขับขี่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวขาหักขวาและแขนซ้ายหักผิดรูป และติดภายในรถอย่างหนาแน่น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาได้สำเร็จ เกือบครึ่งชั่วโมง ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะนี้อาการยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
เบื้องต้น คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากถนนลื่นทำให้รถเสียหลัก แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทางของผู้บาดเจ็บ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม